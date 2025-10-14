Los vecinos de Zaragoza, divididos tras la encuesta del tranvía: “Hay zonas que están creciendo y necesitan servicio”

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN sale a las calles de Zaragoza para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los resultados de la última encuesta de SocioMétrica, en la que un 59,3% de los participantes se muestra a favor de una segunda línea de tranvía. Las respuestas, aunque diversas, reflejan fielmente la pluralidad de opiniones recogidas en el sondeo.

“Yo preferiría una ampliación hasta Arcosur, incluso hasta la Feria de Muestras para así darle más vida. Hay zonas que están creciendo bastante y necesitan servicio, como Arcosur”, comentaba una usuaria del tranvía de Zaragoza.

Sin embargo, su acompañante se mostraba algo reticente con esta opinión: “Pues yo prefiero una nueva línea. Para que haya más tranvía en Zaragoza y esté mejor comunicado”, señalaba.

Viabilidad de ambas propuestas

El crecimiento de Arcosur, uno de los barrios donde más viviendas se están construyendo en Zaragoza, obligará a repensar la movilidad de toda la capital. Pero no solo allí se escuchan peticiones, los vecinos de barrios como San José y Las Delicias también reclaman una mejor conexión.

La segunda línea del tranvía ha tenido como firme defensor al PSOE, mientras que la ampliación hasta Arcosur ha sido una de las reivindicaciones más insistentes de Vox. Desde el equipo de gobierno del PP, liderado por Natalia Chueca, también son conscientes de que el crecimiento de la ciudad exigirá cambios importantes para no dejar atrás los nuevos desarrollos urbanos, desde Vadorrey hasta la Avenida de Cataluña, pasando por el entorno de la estación de Delicias o Valdefierro.

Sin embargo, la ampliación de la actual línea 1 está descartada por razones jurídicas. La fórmula de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza no lo permite.

La línea 2 tampoco lo tiene nada sencillo. Además del elevado presupuesto que requiere esta obra, su encaje técnico es muy complejo. “El tranvía no cabe por el trazado que se propuso en su día”, recuerdan desde el Ayuntamiento cada vez que se menciona este debate.

En la calle, las opiniones se dividen. “Preferiría una expansión hacia Arcosur. Casi todos los futuros vecinos de Zaragoza se están yendo a vivir a esa zona, entonces es lógico que el tranvía se expanda hacia allí”, opina un vecino en mitad del Paseo de la Independencia. Otros, en cambio, apuestan por la segunda línea: “Prefiero una segunda línea. Yo vivo en la parte de Las Fuentes y conectaría lo que es el largo de la ciudad. Creo que es una opción mejor”, comenta una joven.

Datos de la encuesta

Los datos de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN confirman esa división. Los votantes del PSOE se muestran mayoritariamente a favor de la línea 2 (70,4%), aunque los de Zaragoza en Común (ZEC) son quienes lo tienen más claro (80%). Curiosamente, entre los votantes del PP también predomina esta opción (63,8%), muy por encima de la ampliación hacia Arcosur (31,9%). Entre los simpatizantes de Vox, la diferencia es menor, con un 51,2% que se decanta por la línea 2 y un 34,1% que prefiere prolongar la actual hasta el nuevo barrio.

Por sexos, la segunda línea obtiene un respaldo algo mayor entre los hombres (60,8%) que entre las mujeres (57,8%), y el grupo más favorable se concentra entre los 17 y los 35 años (61,5%). La opción de Arcosur, en cambio, recibe un apoyo del 29,7% entre los hombres y del 26,5% entre las mujeres.

En cualquier caso, con Arcosur creciendo a ritmo acelerado y con barrios como Las Fuentes, San José o Delicias reclamando mejores conexiones, el futuro de este tipo de propuestas vuelve a estar sobre la mesa. Una decisión que, como reflejan los datos, divide a los ciudadanos, pero que todos coinciden en considerar urgente para el futuro de la movilidad en la capital aragonesa.