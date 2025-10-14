La llamativa performance del portavoz de Vox en Aragón: se sube a un tractor para llamar a la rebelión contra el Pacto Verde

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha protagonizado una llamativa performance para llamar a la rebelión contra el Pacto Verde Europeo. Subido en un tractor, ha calificado de "profundamente decepcionante e ineficaz" la reunión mantenida este martes en Bruselas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en la que ha pedido que la despoblación se tenga en cuenta en la PAC. “Únicamente se ha traducido en una foto, sin ningún compromiso que beneficie a los agricultores aragoneses”, ha criticado.

Nolasco ha recalcado que “lo que Azcón no dice es que el recorte de la PAC de más del 20% en el periodo 2028-2034 es por culpa del Partido Popular”, dado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario Hansen “pertenecen al Partido Popular”.

“Azcón es un mero peón sin ninguna influencia dentro de este entramado de la coalición del PP y PSOE en Bruselas que asfixia al campo”, ha afirmado. A este respecto, ha apuntado que el barón popular podría ordenarle a su eurodiputado Giménez Larraz que vote en contra del recorte de la PAC. “Pero no lo hace porque el PP de Aragón también se encuentra sometido a la Agenda 2030”, ha argumentado.

Presidente @Jorge_Azcon, aquí está el tractor 🚜



Mientras usted pasa el tiempo compadreando con las élites burócratas de Bruselas los aragoneses no aguantan tanto fanatismo climático



Súbase al tractor de la lucha contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde Europeo



— Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) October 14, 2025

En consecuencia, Nolasco le ha reclamado al presidente de Aragón que “se suba al tractor de la lucha contra el Pacto Verde y se rebele contra su propio partido”. “Le invitamos a luchar juntos para acabar con la Agenda 2030 y limpiar los cauces de los ríos, porque es una cuestión de supervivencia de los más de 55.000 aragoneses que viven del campo”, ha incidido.

La importancia de la reivindicación de Vox no es menor, ya que es una de las líneas rojas impuestas por los de Santiago Abascal para desbloquear la negociación del presupuesto. Meses atrás, cuando todavía se trataba de aprobar las cuentas de 2025, pusieron dos condiciones al Gobierno de Azcón: un pronunciamiento expreso contra la inmigración ilegal y un rechazo claro al Pacto Verde.

El barón conservador llegó a cumplir el primer punto, pero se negó a hacer una declaración oficial al dictado de Vox en el segundo. Esto hizo que las negociaciones encallasen y que la Comunidad se viera obligada a prorrogar sus presupuestos.

Los últimos choques

PP y Vox llevan días de choques a costa de la política migratoria. Azcón instó a Nolasco a ponerse al frente de la Consejería de Bienestar y Familia, un ofrecimiento que Nolasco aseguró que estaría dispuesto a aceptar "para repatriar menas".

La reacción del Gobierno aragonés no tardó en llegar, animando al exvicepresidente a “darse un baño de realidad” y viajar a Argelia y Marruecos para “negociar nuevos convenios de migración”.

"Demuestra un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración”, aseguraron desde la DGA.