Llega una bajada de sueldo de hasta 95 euros en las nóminas a partir de esta fecha: lo dice el BOE

A partir del próximo 1 de enero de 2026, los trabajadores en España notarán una reducción en su salario neto. No se trata de una decisión empresarial ni de un error en la nómina, sino de la aplicación de una nueva medida ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El motivo está en el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo que se aplica a las cotizaciones de la Seguridad Social con el fin de reforzar la conocida “hucha de las pensiones”.

Esta medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema público ante la jubilación de la generación del baby boom, es decir, las personas nacidas entre 1958 y 1978. A medida que este grupo comience a retirarse del mercado laboral, aumentará la presión sobre las pensiones futuras, y el MEI pretende anticiparse a ese impacto económico con esta rebaja en las nóminas.

El mecanismo no es nuevo

Se implantó en 2023 con un recargo del 0,6% sobre la base de cotización. Sin embargo, a partir de 2026, este porcentaje subirá al 0,9%, lo que se traducirá en una menor cantidad en la nómina mensual.

Aunque el ajuste no parece gran cosa, su efecto acumulado puede suponer un efecto de bola de nieve al final del año.

¿Cómo afecta esta medida según tu sueldo?

El aumento del MEI será automático y no requerirá ningún trámite por parte de los empleados. Las empresas serán las encargadas de aplicarlo junto al resto de cotizaciones sociales.

De ese 0,9% total, el trabajador asumirá un 0,15% (frente al 0,13% actual), mientras que la empresa aportará el 0,75%. Esto significa que un empleado con una base máxima estimada para 2026, de 63.180 euros anuales, verá una deducción de 94,77 euros al año. En el caso de quienes perciben alrededor de 28.000 euros, la reducción será cercana a los 42 euros.

El impacto en el salario neto mensual oscilará entre 1,8 y 3,7 euros, según la base de cotización de cada trabajador. Aunque la cifra no es elevada, se suma a un contexto de inflación y subida de precios que preocupa a muchos empleados.

Además, conviene recordar que este recargo no se tendrá en cuenta para calcular la futura pensión, por lo que no repercute en mayores derechos de jubilación.