Ladrero pide a Azcón 200 millones de euros para los pueblos de Zaragoza: "Queremos una financiación justa"

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha solicitado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, una consignación "mínima" de 200 millones de euros en financiación ante el "trato totalmente discriminatorio" que reciben los pueblos de Zaragoza en comparación con la capital de la provincia.

Las palabras de Ladrero vienen motivadas ante la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la repartición en términos de financiación por parte de la DGA a las capitales de provincia. Según sostiene el texto, la capital aragonesa llegaría a recibir 21 millones en el ejercicio de 2026.

En términos generales, en el periodo de 2025-2029 se establece que Zaragoza recibiría de las arcas aragonesas 90 millones, lo que supone 10 millones adicionales que en el periodo anterior que comprendía 2021-2024.

Este aumento solo sería posible en el caso de que el Ejecutivo aragonés consiguiera sacar adelante los Presupuestos de 2026.

Ante los elevados números, Ladrero ha criticado a Azcón de "olvidarse de nuevo" de los municipios zaragozanos: "Exigimos y solicitamos al Gobierno de Aragón que nos dé una financiación justa e igualitaria para todos los municipios".

Para que ello, la secretaria general del PSOE Zaragoza ha requerido al presidente autonómico que modifique el artículo 6 del fondo aragonés de financiación municipal.

De esta forma y "si los próximos Presupuestos del año 2026 salen" ha solicitado una consignación "mínima" de 200 millones de euros que "nos permitirá ayudar a la solvencia y sobre todo al sostén de los pequeños y medianos municipios".

"Necesitamos un marco de financiación estable, justa para todos sin ningún tipo de partidismo por parte de Jorge Azcón", ha concluido Ladrero.