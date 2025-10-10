Estas son los tres barrios más ricos de Zaragoza con rentas de hasta 46.000 euros al año: confirmado por Hacienda

Zaragoza ‘ha pasado por caja’. La Agencia Tributaria ha publicado los datos fiscales relativos al ejercicio del 2023, confirmando lo que desde hace ya unos años dibuja la escena económica de Zaragoza. Mostrando una brecha salarial entre la zona más rica y la más pobre de Zaragoza de 20.955 euros (en términos brutos).

Pese a ser la capital, Zaragoza ocupa el puesto número cinco en cuanto a renta media se refiere. Por detrás de pueblos como Villanueva de Gállego (con 37.697 €), Cuarte de Huerva (36.464 €), Sobradiel (34.386 €) y La Muela (33.379 €).

La renta media de los zaragozanos es de 32.289 €, viéndose superada por hasta nueve distritos de la ciudad.

Las tres zonas más ricas de Zaragoza

En lo más alto del ranking económico se encuentra Oliver-Valdefierro-Casablanca (C.P. 50012), con una renta disponible media de 35.159 euros y una renta bruta de 46.109 euros. Esta amplia zona del suroeste de Zaragoza combina áreas residenciales modernas con barrios tradicionales, lo que le da un equilibrio perfecto entre tranquilidad y servicios.

Sus viviendas suelen tener más espacio, grandes zonas verdes (sobre todo en Casablanca) y una calidad de vida elevada, factores que explican su posición como la zona con mayor poder adquisitivo de la ciudad.

En segundo lugar se sitúa el Casco Viejo (C.P. 50001), puro centro de Zaragoza. Con una renta disponible de 32.624 euros y una renta bruta de 42.428 euros, esta zona ha sabido renovarse sin perder su esencia.

Mientras las viviendas siguen sumando valor en esta zona, el salario de sus vecinos roza una media que supera los 3.000 euros mensuales brutos. Además, puede presumir de acoger una increíble oferta cultural, patrimonial y gastronómica.

Muy cerca en cifras está Universidad-Romareda (C.P. 50009), que registra 32.272 euros de renta disponible y 41.582 euros brutos. Este barrio es uno de los más demandados por su ubicación estratégica, sus conexiones con el centro y su ambiente académico. De hecho muchos zaragozanos lo tienen como la mejor zona residencial de la ciudad.

Las tres zonas más pobres de Zaragoza

En el extremo opuesto se encuentra Casetas (C.P. 50620), con una renta disponible media de 20.959 euros y una renta bruta de 25.154 euros. Este barrio, situado a las afueras de Zaragoza, mantiene una marcada identidad de pueblo, con un ritmo de vida más tranquilo y precios de vivienda más asequibles.

Le siguen Las Fuentes (C.P. 50002) y Delicias (C.P. 50017), con rentas disponibles muy similares: 21.301 y 21.302 euros, respectivamente. Ambas son barrios tradicionalmente obreros, con una gran densidad de población y una fuerte vida de barrio.

Todas las rentas ‘netas’ según los barrios de Zaragoza

A continuación te mostramos cuál es la renta media disponible (neta) ordenada por códigos postales de Zaragoza:

50001 Casco Viejo: 32.624

50002 Las Fuentes: 21.301

50003 La Almozara: 23.246

50004 Centro-Paseo de La Independencia: 30.048

50005 Centro-Cortes de Aragón: 25.431

50006 Centro: 31.478

50007 Torrero-La Paz-San José: 22.002

50008 Centro- Paseo Sagasta: 31.160

50009 Universidad-Romareda: 32.272

50010 Parque Roma: 22.061

50011 Miralbueno: 27.954

50012 Oliver-Valdefierro-Casablanca: 35.159

50013 Cartuja Baja: 23.214

50014 Rabal: 25.302

50015 Parque Goya 1: 22.917

50016 Santa Isabel: 25.478

50017 Delicias: 21.302