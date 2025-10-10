Azcón, tajante con el PSOE: "Teruel no merece ser conocido porque un ministro montara fiestas con prostitutas"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado duramente este viernes contra el PSOE y Pilar Alegría tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Teruel no se merece ser conocido porque un ministro montara fiestas con prostitutas", ha aseverado.

El informe en cuestión confirma que Koldo pagó 490 euros en billetes de tren a Teruel para "encuentros privados" del exministro José Luis Ábalos. Lo hizo del 15 al 16 de septiembre de 2020, coincidiendo con la polémica visita del exnúmero 3 del PSOE de Pedro Sánchez a la provincia de Teruel.

Al también presidente del PP-Aragón le da "pena" que Alegría, portavoz del Gobierno, "no dijera la verdad en el Senado". "Dijo que no había pasado nada, le preguntaron si estaba dispuesta a dimitir y se demostraba que hubo fiestas con prostitutas", ha recordado.

Azcón ha cargado contra las "mentiras permanentes" del Gobierno y le ha instado a cumplir su palabra. "Después de no haber dicho la verdad sobre la fiesta de Ábalos en Teruel con ella durmiendo en el Parador debería dimitir", ha afirmado tajante.

El líder autonómico también se ha referido a la llegada de menores migrantes a Aragón y al rechazo de Vox. A este respecto, ha invitado a los de Alejandro Nolasco a "tener un puesto en la Consejería y que sean ellos quienes incumplan la ley". "Este Gobierno va a cumplirla", ha garantizado.

