Llegan a Aragón los tres primeros menores extranjeros no acompañados del reparto "impuesto" por Pedro Sánchez

Los primeros menores extranjeros no acompañados procedentes de reparto "impuesto" por el Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas ya están en Aragón.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha confirmado este jueves la llegada de tres jóvenes a la Comunidad en las últimas horas.

Lo único que ha trascendido hasta el momento es que están alojados en uno de los recursos de acogida habilitado por la DGA a tal efecto.

Desde el Pignatelli descartan dar más datos para salvaguardar su bienestar y la integridad del sistema de protección de menores, ya que se quiere evitar la alarma provocada en otros traslados.

En las últimas semanas, no obstante, sí se dijo que estos primeros menores estaban cerca de los 18 años, lo que obligará a planificar un itinerario que les permita, en un futuro, acceder al mercado laboral. También se confirmó que todos eran varones.

Las implicaciones de este último van mucho más allá de lo social. Vox mantiene el rechazo a la inmigración ilegal como una de las grandes líneas rojas para negociar el presupuesto de 2026, por lo que la acogida "impuesta" por el Gobierno central podría complicar, y mucho, la aprobación del techo de gasto y de las cuentas, de las que dependen el nuevo Royo Villanova o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Aragón tendrá que acoger hasta 251 menores extranjeros más en el plazo de un año, cifra que amenaza con comprometer unos recursos autonómicos ya de por sí sobresaturados.

El Gobierno popular lleva meses tratando de buscar posibles soluciones. Contactó con alcaldes y diputaciones en busca de alojamientos, pero las gestiones no fueron fructíferas, y llegó a pedir, incluso, que los alcaldes ayudaran como mediadores con particulares que tuvieran viviendas a la venta o en alquiler.

Por el momento, los expedientes siguen llegando a cuentagotas y sin un calendario que permita a la DGA preparar la infraestructura necesaria con más garantías o concretar las contrataciones.

La Comunidad ha recibido hasta ahora 30 expedientes: 12 corresponden a menores procedentes de Canarias, 12 de Ceuta y 6 de Melilla.

Con todo, el rechazo del Ejecutivo de Jorge Azcón se mantiene. Aragón tiene intención de seguir recurriendo cada medida o acto administrativo derivado del real decreto y de presentar alegaciones individuales a cada uno de estos expedientes.