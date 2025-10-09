El aviso del Gobierno de Aragón a la oposición: “Sería una irresponsabilidad no tener nuevos presupuestos”

Roberto Bermúdez de Castro y Mar Vaquero, en el Pleno de las Cortes Cortes de Aragón

El Gobierno de Aragón sigue con la intención de presentar unos nuevos presupuestos, pero para ello necesita el apoyo de parte de la oposición y, sobre todo, de Vox. Los antiguos socios ya han advertido de que no serán unas negociaciones sencillas, con la inmigración y el Pacto Verde Europeo como líneas rojas para los de Abascal.

Ante ello, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha lanzado un mensaje claro, tildando de “irresponsabilidad” no apoyar unas nuevas cuentas.

“Los aragoneses necesitan nuevos presupuestos. Sería una irresponsabilidad que, cuando tenemos la posibilidad de tener unos presupuestos mejores que los de 2024 y 2025 para mejorar los servicios públicos con más recursos, no tuviéramos nuevos presupuestos”, ha apuntado.

Para Vaquero, el actual momento de “pujanza económica” de Aragón debe ir acompañado de unas nuevas cuentas que acompañen el crecimiento con mejores servicios públicos.

“Aragón puede tener mejores servicios e impulsar nuestro crecimiento si tenemos presupuestos que acompañan esta situación actual”, ha señalado.

De hecho, la vicepresidenta aragonesa cree que, si la Comunidad no tiene nuevos presupuestos, estarían “en juego” el “bienestar, prosperidad y servicios públicos” del territorio.

Mientras, el Parlamento sigue a la espera de que el Gobierno presente el techo de gasto, el primer paso para aprobar las nuevas cuentas. El PP está esperando a la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se concreten las cuantías que va a recibir Aragón del Estado, clave para definir los ingresos que manejará Jorge Azcón en 2026.

Vaquero ha realizado estas declaraciones durante una visita a la empresa Finanzauto, dedicada a la maquinaria pesada para la industria. En los últimos meses se ha convertido en proveedor de infraestructuras para los centros de datos, a los que aportará su “experiencia industrial, capacidad técnica y cualificación”. “Apostamos por una industria que será transformadora de la economía aragonesa”, ha señalado la vicepresidenta y consejera de Economía.