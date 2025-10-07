La UCO revela que Koldo pagó billetes de tren a Teruel para "encuentros privados" del exministro Ábalos

El último informe de la Unión Central Operativa (UCO) revela que Koldo García pagó billetes de tren a Teruel para "encuentros privados" del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Lo hizo entre el 15 y el 16 de septiembre de 2020, fecha que coincide con la polémica del Parador de Teruel, convertida en objeto de controversia entre el PP de Jorge Azcón y el PSOE de Pilar Alegría.

Los populares vienen denunciando, a raíz de informaciones publicadas, que esa noche se celebró una fiesta con prostitutas que terminó con graves destrozos en la habitación, aunque por el momento no habían trascendido pruebas que lo corroborasen.

El fragmento del informe de la UCO en el que se alude a Teruel. E. E.

De hecho, tanto la propia Alegría como otros ministros del Gobierno de coalición habían negado este extremo, que llegó a abordarse en la comisión del Senado que investiga las polémicas en torno al número 3 de Pedro Sánchez.

El informe en cuestión confirma que el exasesor pagó 490,25 euros por billetes de tren de Valencia a Teruel, sin detallarse cuántos ni para quién.

Todo apunta a que en los próximos meses se irán conociendo más noticias sobre estos "encuentros privados", ya que se prevé la apertura de una pieza separada.

La investigación que se ha dado a conocer en estas últimas horas da ya las primeras pistas. No en vano, en uno de los folios aparecen conversaciones con una persona apodada con 'Rosa Jefe Valencia' y un corazoncito🩵 de color azul que estaría ligada a este tipo de desplazamientos. Lo mismo ocurriría con otra tal 'Michel Brasil Valencia'.

Que Koldo se hiciese cargo de "gastos relacionados con billetes de transporte a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal" era una práctica recurrente.

"Las conversaciones que permiten colegir este extremo, por entenderse que tienen una afectación a la vida íntima del investigado, serán aportadas en una carpeta diferenciada en oficio aparte", confirman los propios investigadores en el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, en la página 270.

La noche de autos

La noche de la supuesta fiesta en el Parador, Ábalos visitó Teruel con motivo de la visita de unas obras de mejora de la línea de tren Zaragoza-Teruel-Sagunto. Allí hicieron noche tanto él como parte de la comitiva oficial, entre la que se encontraba la entonces delegada del Gobierno Pilar Alegría.

Esta, sin embargo, ha asegurado en todo momento que no existió tal fiesta, una tesis que corroboró el director del alojamiento en el Senado. Allí, Joaquín Gutiérrez López afirmó que Ábalos llegó en coche oficial y cenó solo en su habitación sin que se registraran daños ni quejas.

