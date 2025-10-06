La revolución de la IA llega a todos los hospitales de Aragón: de transcripciones a citas médicas por Whatsapp

Octubre no va a resultar un mes cualquiera para el sector sanitario aragonés. El departamento de Sanidad afronta grandes novedades en materia tecnológica que buscan llegar a lo largo y ancho del territorio aragonés.

Cierto es que el Salud ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos en los últimos meses con programas de implantación como la transcripción sanitario-paciente mediante inteligencia artificial en 50 profesionales o las citas mediante WhatsApp.

Ahora da un paso más allá y lo que quedó como pruebas que se instalaron en centros de salud y algunos hospitales da un salto cuantitativo y va a llegar a todos los centros sanitarios de Aragón durante este mes de octubre aunque "poco a poco", tal y como ha avanzado en una entrevista al EL ESPAÑOL DE ARAGÓN el director general de Salud Digital e Infraestructuras, Joaquín Velilla.

En el caso de la incorporación de la transcripción sanitario-paciente por inteligencia artificial la adaptación ha sido gradual. Comenzó por cinco centros de salud lo que se ha ampliado desde julio a 50 profesionales (médicos, enfermeros y pediatras) de 33 centros de salud.

Así, el plan pone como fecha clave octubre para la incorporación de esta herramienta a consultas de especialidades en la atención hospitalaria: "Vamos a dejar que la herramienta la trabajen los médicos especialistas hospitalarios de todos los hospitales de Aragón", adelanta Velilla.

Por el momento se descarta que haya un hospital piloto, sino que la inclusión se hará de manera general en los hospitales públicos del sistema de salud de Aragón. Este sistema llega tres meses después de que los centros de salud lo aplicaran. Según explica el director general de Salud Digital, los profesionales están valorando "muy positivamente" su llegada al permitir un trato más personal y un alivio de la carga administrativa para el profesional.

"Lo bueno es que el profesional está hablando con el paciente sin una pantalla, sin un teclado delante, tocando al paciente ya que se puede levantar y tratarlo mientras el micrófono coge la voz y la Inteligencia Artificial transcribe", explica Velilla. Todo ello también favorece en un "trato más empático y humano".



La Atención Primaria y las especialidades serán así las que asuman el reto de aplicarla en los centros hospitalarios. Un desafío que supondrá también para la herramienta ya que tendrá que aprender y ser enseñada ante los nuevos términos: "Habrá que incluir nuevas entradas con nuevas palabras, nuevas enfermedades menos comunes ya que la medicina de especialidad tiene tecnicismos y palabras médicas más complejas que la Atención Primaria".

De Huesca y Teruel al resto de Aragón

No será lo único que llegue en octubre porque lo bautizado como ‘TuCitaSALUD’ deja de centralizarse en la provincia de Huesca con el Hospital de Barbastro como conejillo de Indias. Así, se expandirá al resto de provincias, centros de salud y hospitales.

Este servicio de asistencia para las citas externas a través de WhatsApp busca eliminar el absentismo en las citas. En este momento se ocupa el personal de asistencia en prestarlo. En el caso de Barbastro lleva activo desde mayo y ya ha supuesto 18.000 citas consultadas a través de esta herramienta.

A Barbastro le siguió la especialidad de reumatología del Hospital San Jorge de Huesca. Y como todo parece ocurrir en octubre, será a lo largo de este mes cuando se complete su transición en el hospital oscense y se amplíe también al resto de hospitales aragoneses.

No será la única novedad en este servicio ya que se busca agilizar el trabajo y quitar carga al personal de admisión: "Cuando ya esté implantado a nivel hospitalario y en Primaria es cuando se usará la inteligencia artificial con un asistente virtual, en el cual la IA será la que gestione esa cita cancelada o programada", detalla.

Aunque este avance no tiene fecha concreta y como avanza el director general "costará un poco más": "Estamos trabajando en las dos gestiones de citas -una en hospitales y otra para centros de salud- para luego unificarlas y con la inteligencia artificial recordar que tiene una cita. En el caso de que no la quiera, la inteligencia artificial contestará con un tono amigable y humano y le dará una cita otro día", explica.

Y en este caso desde Teruel para el resto de provincias se busca exportar a lo largo de octubre su modelo de interpretación de imágenes radiográficas a través de la Inteligencia Artificial.

Así, como el resto, su aplicación seguirá su transición a lo largo de octubre al resto de hospitales tras la eficacia demostrada en el Hospital Obispo Polanco de Teruel: "Tiene un valor predictivo del 99,9%. O sea, que si la inteligencia artificial no ve patología, es que no hay patología".

A todos estos avances hay que sumar el ya instaurado y denominado SaludGPT que ayuda a los profesionales en el diagnóstico de enfermedades raras tras explicar los síntomas que presenta el paciente.

Por el momento, en el mes de agosto esta herramienta que funciona mediante inteligencia artificial ha recibido 1.200 consultas por parte, sobre todo, de profesionales de Atención Primaria, Enfermería, Rehabilitación y Medicina interna.