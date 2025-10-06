Joaquín Velilla, director general de Salud Digital: "La inteligencia artificial va a llegar a predecir enfermedades"

Joaquín Velilla, director general de Salud Digital, frente al departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón E. E.

La sanidad aragonesa está afrontando una serie de cambios revolucionarios en materia de tecnología. La inteligencia artificial viene pisando fuerte y en el ámbito sanitario se están enfrentando a su adaptación a toda velocidad.

Desde inicios de verano, han sido varios los avances en esta materia como Salud GPT, las transcripciones médico-paciente por inteligencia artificial o las citas médicas por WhatsApp los que se han ido instaurando.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN entrevista al director general de Salud Digital e Infraestructuras, Joaquín Velilla, para analizarlas a fondo y conocer los futuros retos que afronta la sanidad aragonesa.

Las transcripciones médico-paciente mediante inteligencia artificial se implantaron en julio. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los profesionales que han tenido acceso a ella?

La valoración por los profesionales, que es lo importante, es muy satisfactoria. De hecho, en las encuestas que se hacen de feedback y de valoración, están todas por encima de cuatro (sobre cinco). Y eso que les costó un poco al principio, porque la herramienta la estamos adaptando a nuestro medio, a nuestros profesionales.

En su inicio comenzó en cinco centros de salud, ahora ya llega a 50 profesionales de 33 centros de todo Aragón. ¿Cuándo se podrá utilizar en el ámbito hospitalario?

A partir de octubre se va a ampliar a toda la Atención Primaria, integrándolo en la historia clínica. Además, vamos a comenzar con la atención hospitalaria. Vamos a dejar que la herramienta la trabajen los médicos especialistas que acepten el reto de todos los hospitales de Aragón.

¿Se ha visto que gracias a la transcripción una reducción en los tiempos de consulta?

Sí, se reducen los tiempos de consulta y muchos procesos administrativos. Mucha gente no va solo por un acto médico o por síntomas, sino a por un papel. Entonces, disminuye los procesos administrativos para el profesional. Y, para el paciente, el lenguaje de la IA lo describe más fácil, quita las abreviaturas y habla de un modo más sencillo.

Ahora mismo, los profesionales que lo están usando a diario señalan que con la práctica hace que sea más ágil y la mejoran.

¿En el caso de las Urgencias también se plantea?

Hemos hecho alguna tentativa, pero se ha visto que en una urgencia vital o un paciente muy grave no da tiempo a haber una conversación. A lo mejor sí se puede usar en Urgencias de Atención Continuada o en las que el paciente no esté grave. De hecho, lo vamos a probar.

Los últimos meses han estado llenos de novedades, entre ellas, TuCitaSALUD que llegó en mayo en el Hospital de Barbastro. ¿Cuántas citas se han realizado desde esta herramienta?

Han sido 18.000 citas. El 60%, más o menos, contesta y, de ellos, un 2% la cancelan y piden reprogramarlas. Un 4% la cambian de cita. Ahora mismo, esto lo está haciendo el servicio de admisión. Cuando ya esté implantado a nivel hospitalario y en Primaria, es cuando se usará la inteligencia artificial, un asistente virtual, en el cual la IA será la que gestione esa cita cancelada o programada.

Ya se puede ver esta herramienta en reumatología en el Hospital San Jorge de Huesca. ¿Cuándo es el turno del resto?

Habrá que terminar con las especialidades de Huesca y luego probablemente se vaya con Teruel. Pero se espera que ahora en octubre empecemos en el resto de hospitales.

¿En qué otras especialidades se espera que se integre la inteligencia artificial a corto plazo?

En Aragón ya llevamos desde septiembre de 2024 con un proyecto en el Hospital Obispo Polanco de Teruel en el que la inteligencia artificial ayuda al diagnóstico de la imagen radiológica de los pacientes. Se empezó por Urgencias y ahora ya todas las radiografías de tórax y osteomuscular que se hacen están ayudadas por esta herramienta. Será también a partir de octubre.

¿Qué tasa de éxito tiene?

Tiene un valor predictivo negativo del 99,9%. O sea, que si la inteligencia artificial no ve patología, es que no hay patología. En Teruel están viendo que ayuda mucho la especificidad. Están teniendo en cuenta que en radiografías de muñeca, tobillo o costillas que puede llegar a ser difícil el diagnóstico inicial, la inteligencia artificial lo está detectando.

Parece que octubre es el mes estrella…

Sí, vamos a ir poco a poco.

¿Cuál es el futuro de la sanidad aragonesa con la inteligencia artificial?

El futuro que veo es impulsar la medicina personalizada. La IA va a ser disruptiva, va a diagnosticar de manera precoz muchas enfermedades, pero es que, además, se puede usar para llegar a predecir enfermedades. No solo hablamos de radiografías, en escáneres, resonancias, sino en mejorar el diagnóstico de patologías como Alzheimer, en resonancias cerebrales.