Cuarte de Huerva convierte sus fiestas en solidarias para apoyar a los vecinos afectados por las inundaciones

El pasado domingo Cuarte de Huerva revivió una pesadilla. Una tormenta provocó una nueva inundación que, aunque menor que la de julio de 2023, causó graves daños en este municipio y en localidades vecinas como María de Huerva y Cadrete.

Ahora, tras cinco días de limpieza y trabajos por recuperar la normalidad, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha dado comienzo las fiestas de la Virgen del Rosario esta tarde. Unas celebraciones que han adoptado un carácter solidario con el fin de ayudar a los ciudadanos afectados.

Así lo ha dado conocer la alcaldesa, Elena Lacalle, durante el pregón que este año han llevado a cabo la Banda y Orquesta de Cuarte. Tal y como lo ha explicado la regidora, todos los bonos de fiestas, tanto los ya adquiridos como los de nueva venta, se convierten en bonos solidarios. Tendrán un precio único de 10 euros y la recaudación íntegra se destinará a ayudas directas para las familias damnificadas. Lo mismo ocurrirá con las entradas individuales.

Los bonos pueden adquirirse de dos formas: de forma online, a través de la plataforma del Club CDH, y de manera presencial, en las taquillas habilitadas en la Plaza de Toros y en el Espacio CdH durante las fiestas.

Mercadillo solidario

Además, el domingo por la mañana, el Bulevar acogerá un mercadillo solidario, promovido por la Asociación de Mujeres Progresistas de Cuarte de Huerva. Toda la recaudación se destinará igualmente a los vecinos afectados por las inundaciones.

Lacalle ha subrayado el compromiso del municipio para que las fiestas sean un punto de encuentro, convivencia y solidaridad. Asimismo, la primera edil ha recalcado que el consistorio seguirá luchando por conseguir una solución para minimizar los efectos devastadores del agua procedente de los barrancos situados al del oeste del municipio.