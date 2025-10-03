Azcón anuncia un incremento del presupuesto en Sanidad para 2026: superaría los 3.000 millones de euros

Azcón, este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón. Cortes de Aragón

El presupuesto de Sanidad subirá un 8% en 2026... si termina aprobándose. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes un incremento "histórico" que se uniría al 9% extra que se inyectaría al Departamento de Educación para activar anuncios estrella como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años o la concertación del Bachillerato.

En 2024, según datos oficiales del Gobierno aragonés, Sanidad contó con 2.768 millones de euros de presupuesto, por lo que el montante rozaría los 3.000 con este incremento.

Es lo que ha anunciado el barón popular en el pleno de las Cortes de Aragón, aunque para sacar todo esto adelante necesitará el apoyo de Vox.

Los de Alejandro Nolasco siguen insistiendo en la inmigración y la seguridad para desbloquear las negociaciones. Pero el distanciamiento, al menos aparentemente, es tal que el portavoz voxista ni siquiera se ha quedado a escuchar la pregunta de CHA "relativa a las exigencias de Vox para aprobar los Presupuestos de 2026".

Las cifras

El presupuesto de Sanidad aumentó un 10% respecto a las cuentas de 2023, mientras que este 2025 se ha mantenido en los mismos términos que en 2024 como consecuencia de la prórroga.

Gracias a la mayor dotación presupuestaria, dicen desde el Pignatelli, el Gobierno de Aragón ha logrado reducir un 24,86% las listas de espera quirúrgicas a lo largo del último año o un récord histórico en la atención a las personas dependientes, con 43.812 ciudadanos atendidos dentro del sistema público y 57.173 prestaciones.

Azcón ha destacado la importancia de incrementar uno de los capítulos más importantes para los aragoneses, pero el anuncio ha tenido una fría acogida entre los partidos de la oposición, que ya no se creen al PP.

"¿Qué credibilidad tienen hablando de un nuevo Royo Villanova cuando llevan dos años esperando a poner en marcha los hospitales de Alcañiz y Teruel que el Gobierno de Javier Lambán les dejó prácticamente acabados?", le ha espetado el socialista Fernando Sabés.

Informe de agresores

Azcón también se ha comprometido a hacer un informe sobre los perfiles de los agresores sexuales tal y como le piden desde Vox. Pero a la vez que daba una de cal a sus exsocios daba otra de arena.

El análisis beberá de los datos del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, cifras que, previsiblemente, no arrojarán ningún dato que no se conozca. En él aparecerán la edad de los delincuentes, su nacionalidad y la comunidad autónoma en la que se ha producido la agresión.

El presidente aragonés ha reprochado a Nolasco que en el año que estuvo en el Gobierno no moviera "un solo papel" para hacer el informe, que ahora parece una absoluta prioridad.

Nolasco, por su parte, ha asegurado que es "mentira" que no se hiciera nada en su etapa como titular de Justicia. "Mandamos pruebas para determinar la edad que tenían los menas", le ha recordado. A lo que Azcón ha contestado: "Esas pruebas llevaban haciéndose desde 2019".

