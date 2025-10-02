Una manifestante zaragozana estalla contra el "genocidio" en Gaza: "Israel está masacrando a gente y niños inocentes"

Bajo el lema "que viva la causa del pueblo palestino" y "No son amenaza los niños de Gaza", una manifestación estudiantil ha recorrido este mediodía las principales vías de Zaragoza congregando a cientos de participantes.

Se trata de una movilización convocada a nivel nacional para mostrar solidaridad con Palestina y denunciar las acciones del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Estudiantes, colectivos sociales y ciudadanos han querido unirse así a las marchas que simultáneamente se desarrollaban en otras ciudades españolas.

Una joven participante de la manifestación ha mostrado su enfado: "Creo en la causa palestina porque lo que está haciendo Israel está mal". Además, ha añadido que "actúan bajo la excusa de que están luchando contra una organización terrorista, que es verdad, pero para eso no hace falta bombardear hospitales ni bloquear la ayuda humanitaria".

La protesta ha comenzado a las 12.00 horas desde la Plaza San Francisco, donde los participantes se han reunido con pancartas en las que se podían leer mensajes pidiendo un alto al fuego inmediato, el fin del bloqueo y la entrada de ayuda humanitaria.

El recorrido ha pasado por Fernando el Católico y Gran Vía, para después llegar hasta Plaza Aragón y finalizar en Plaza España tras aproximadamente una hora. Durante todo el trayecto se han coreado consignas a favor de la paz y en defensa del pueblo palestino, en un ambiente reivindicativo pero pacífico, acompañado por banderas, tambores y discursos improvisados.

Otros paros

Además, CGT Sanidad Zaragoza ha convocado una concentración a las 11.00 frente al Hospital Clínico Lozano Blesa, bajo el lema "¡Palestina libre!". También se han celebrado estos paros en Huesca y Teruel en apoyo al pueblo palestino.