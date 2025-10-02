Los diputados de Vox en Aragón salen del Pleno en un minuto de silencio por las muertes en Gaza y en el atentado de Hamás

Diputados de Vox en Aragón, marchándose del hemiciclo durante un minuto de silencio E. E.

Los siete diputados de Vox en las Cortes de Aragón se han marchado del hemiciclo durante un minuto de silencio por las víctimas de Gaza.

La Junta de Portavoces ha aprobado minutos antes del comienzo del Pleno guardar un minuto de silencio por las “víctimas inocentes” del “genocidio” en la franja de Gaza, así como las muertes en el “ataque terrorista” de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, en el momento de comenzar ese minuto de silencio, los siete diputados de Vox han salido del hemiciclo, encabezados por su portavoz y exvicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

Durante este momento, tampoco ha estado presente en ese momento la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox.

Desde Vox se justifican atacando al PP por "posicionarse" junto al PSOE y a los socialistas por usar "maniobras" para "distraer" a los aragoneses y "tapar" su corrupción. "Entendemos que en Gaza se está produciendo una guerra por un territorio. El presidente Pedro Sánchez anhelaría disponer de armas nucleares, pero no para defender a España, sino para situarse del lado de Hamás", subrayan desde el grupo parlamentario.

Las Cortes de Aragón votan este jueves hasta 153 propuestas de resolución surgidas tras el Debate sobre el Estado de la Comunidad. De ellas, cuatro han sido presentadas por los grupos de izquierda para condenar el "genocidio" en Gaza. El PP ha llevado distintas transacciones para que se incluya en esos textos el “atentado terrorista” de Hamás el 7 de octubre de 2023.