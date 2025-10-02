Las diferencias entre PSOE y Vox salvan de la reprobación a tres consejeros del Gobierno de Aragón

Los consejeros aragoneses de Hacienda, Bienestar Social y Sanidad se han salvado de la reprobación por las diferencias entre PSOE y Vox, que no han logrado poner sus votos en común para que el Parlamento rechace sus gestiones en la última jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad.

El caso más evidente ha sido el de la responsable de Bienestar Social, Carmen Susín. Vox la reprobaba por “favorecer” la inmigración ilegal, y el PSOE, por “no asumir sus competencias” ni “cumplir con sus obligaciones” en la acogida de estos menores. Con uno y otro, la casa sin barrer, y con el PP sacando pecho de su Gobierno. “Está haciendo un gran trabajo y tiene todo el apoyo del grupo parlamentario”, celebraba la diputada popular Ana Marín.

El PSOE también cuestionaba la gestión “ineficiente” del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que, dicen, está provocando el “deterioro” de un “servicio esencial”. “Nos preocupan retrasos en Atención Primaria y Continuada, el cierre de urgencias, o el abandono de la sanidad rural. Sus recortes están poniendo en peligro la puesta en marcha de hospitales”, ha incidido la socialista Leticia Soria.

Desde el PP, Marín, que encabezó la oposición en Sanidad en la anterior legislatura, ha sacado pecho de la gestión de Bancalero. “Critican las listas de espera cuando han bajado un 27% en el primer semestre, la supresión de profesionales cuando ustedes hacían contratos de un día, o el hospital de Teruel, que lo entregaron con una cocina sin salida de humos y un garaje para la radioterapia”, ha apelado.

La reprobación de Bancalero no ha salido adelante porque Vox no se ha sumado a esa propuesta, al igual que el PSOE ni la izquierda han apoyado la del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, por no presentar los presupuestos. “Cada uno llena sus vacíos como puede”, añadía Marín.

Rotundo ‘no’ al trasvase

Mientras tanto, un rotundo ‘no’ al trasvase del Ebro ha vuelto a resonar con fuerza en el Parlamento aragonés durante esta última sesión del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Todos los partidos, salvo Vox, han votado a favor de una propuesta del PSOE contra cualquier trasvase del río.

El texto del PSOE era directo y conciso: “Las Cortes de Aragón manifiestan su oposición a cualquier propuesta que pretenda recuperar el derogado trasvase de aguas del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional de 2021, así como cualquier otro trasvase de la cuenca del Ebro; de acuerdo con lo dispuesto el Estatuto de Autonomía de Aragón y con el sentir de los aragoneses”. Y ha recibido el apoyo de 57 de los 64 diputados presentes en la Cámara, solo con el voto en contra de Vox.

Sin embargo, no ha salido adelante una propuesta similar del PP que, además del ‘no’ al trasvase, incluía la construcción de las obras del Pacto del Agua, recuperar infraestructuras y embalses “recortados” en el Plan Hidrológico y autorizar la limpieza de cauces. En este caso, los populares solo han atraído a Teruel Existe y el PAR, ya que Vox se ha unido a PSOE, Podemos e IU para tumbar el texto. Como curiosidad, esta propuesta se ha tenido que votar tres veces al haber un empate (31-31).

Sin acuerdo por Gaza e Israel

Otro de los puntos calientes en las propuestas de resolución era Gaza, más todavía tras el plante de Vox al minuto de silencio previo a comenzar el Pleno. Las cuatro izquierdas (PSOE, CHA, Podemos e IU) llevaban un texto similar condenando el “genocidio” en Palestina, pero ninguno ha contado con el apoyo del PP.

En busca de un acuerdo, los populares presentaban una transaccional a los cuatro textos para añadir una condena al “terrorismo” de Hamás y al ataque del 7 de octubre de 2023 -como en el minuto de silencio-, pero también un “respaldo” al Plan de Trump para Gaza, que califican como una “vía realista” para un “futuro en paz”.

Sin embargo, los cuatro partidos de la izquierda han rechazado este último punto, dejando al Parlamento aragonés sin una declaración formal contra este conflicto.

Otras propuestas

En total, el Pleno ha aprobado 89 de las 153 propuestas que se llevaban al debate, el mismo número que el año pasado. Entre ellas, la petición al Gobierno de España de aumentar las inversiones en la red eléctrica, una bonificación del tramo autonómico del IRPF para quien viva en pequeños municipios, la elaboración de un informe sobre los efectos de los fallos en las pulseras antivioladores, la creación de una Agencia Tributaria de Aragón, y un texto para instar a Moncloa a que niegue los indultos a ‘Los 6 de Zaragoza’.