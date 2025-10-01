Vox pide reprobar a la consejera de Bienestar Social de Aragón: "Es cómplice de las políticas de fronteras abiertas"

David Arranz, de Vox, este miércoles en las Cortes de Aragón. E. E.

Vox seguirá desmarcándose del PP en las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la Comunidad, que pondrán este jueves el epílogo al gran debate de Aragón.

El diputado David Arranz ha criticado que los populares se hayan dado cuenta ahora de que la inmigración masiva es un grave problema y les ha acusado de guiarse por las encuestas y los informes demoscópicos. “Es una estafa, no se mueven por ideas o por principios”, ha censurado.

Arranz ha recalcado que su formación ha defendido siempre el mismo discurso frente al efecto llamada y las políticas de fronteras abiertas. “El PP no. Un día apoya la regularización de 500.000 ilegales y otro trata de copiar tibiamente el discurso de Vox”, ha apuntado.

El diputado ha metido a PP y PSOE en el mismo saco por votar “lo mismo” en Bruselas y ha cargado también contra la consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín.

La formación exigirá su reprobación “por su complicidad con las políticas irresponsables de fronteras abiertas y su colaboración con entidades y oenegés que cooperan con las mafias de tráfico de personas y se lucran con este sucio negocio”.

“Ahora saca pecho de que ha creado 66 nuevas plazas para el alojamiento de los menas que van a llegar y de que ha liberado otras 40 por los que ya habían cumplido su edad máxima. ¿Qué va a hacer ahora con ellos? ¿Están en la calle?”, se ha preguntado.

Asimismo, ha pedido que a través de Fiscalía se ordenen pruebas de edad como ocurría cuando Alejandro Nolasco era vicepresidente de Aragón y ha instado a la DGA a reclamar al Gobierno de España que se cumplan los acuerdos bilaterales suscritos con países como Marruecos.

“Los menas deben ser repatriados y educarse con sus padres y sus familias en sus países y dentro de sus culturas”, ha subrayado, pidiendo una vez más “billete de vuelta” para los ilegales.