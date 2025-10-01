Jorge Pueyo, el diputado de Sumar que exige elecciones: de tener su propio 'late night' a romper la disciplina de voto

Abogado, presentador de televisión y diputado. A sus 29 años -a finales de mes le tocará entrar en la treintena-, Jorge Pueyo ha tocado casi todos los palos. El diputado de Sumar, natural de Fonz (Huesca), sorprendía este martes al asegurar que Sánchez debía convocar elecciones si no era capaz de llevar al Congreso los presupuestos y que "aguantar por aguantar" ya "no sirve de nada".

Este miércoles, el teléfono del que en su día muchos apodaron como 'el Broncano aragonés' no paraba de sonar, pero no es la primera vez que Pueyo se desmarca de sus compañeros de filas.

Ya lo hizo en julio, cuando votó en contra del decreto antiapagones y rompió por primera vez la disciplina de voto. "Suponía ponerse del lado de Goliat, quitarle la honda a David y favorecer a las eléctricas. Nos lo querían imponer a susto o muerte", dijo entonces para justificarse.

Y lejos de arrepentirse, avisaba de que si Sánchez llevaba al Congreso cualquier tipo de financiación que contemple un trato singular para Cataluña y no recoja las "singularidades" de Aragón volvería a votar en contra.

Lo que parecía una amenaza no tardó en cumplirse y a finales de septiembre volvía a votar en contra del traspaso de competencias a Cataluña.

Ninguna de las dos veces ha tenido consecuencias internas, aunque en esta última todavía 'no se ha cerrado el expediente'. En la primera, el rechazo de PP y Vox hacía que su voto en contra no fuera decisivo. Lo mismo ocurrió con las competencias de inmigración, una ruptura de la disciplina de voto a la que se sumó Alberto Ibáñez, de Compromís.

En ambos casos, defienden desde su partido, Chunta Aragonesista (CHA), se actuó con lealtad y se avisó con antelación al grupo. La decisión no fue, ni mucho menos, compartida por Yolanda Díaz, pero ya desde un inicio, los nacionalistas se reservaron el derecho de discrepar en asuntos clave para Aragón.

Una legislatura que "no avanza"

Este verano, reconocía que los últimos meses en el Congreso habían sido especialmente malos y que la legislatura no avanzaba.

También se mostraba crítico con los presuntos escándalos de corrupción de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Reconocía que, como a la mayor parte de los ciudadanos, le daban "asco", y que tanto eso como el caso Montoro son una "vergüenza histórica".

"Yo creo que nadie, ni siquiera los militantes del Partido Socialista, está entendiendo hoy lo que está pasando con el PSOE. Con la financiación singular de Cataluña ocurre lo mismo", afirmaba pocos días después del encarcelamiento del exnúmero 3 de Sánchez.

Labordeta como ejemplo

La primera legislatura de Pueyo en el Congreso de los Diputados no ha podido ser más convulsa. Él la comenzó reivindicando y apelando al espíritu de José Antonio Labordeta.

De hecho, llevó la misma corbata que vistió el cantautor cuando tomó posesión por primera vez como diputado en el año 2000. Toda una declaración de intenciones.

Jorge Pueyo, con la corbata de Labordeta, en su primer día en el Congreso. E. E.

Hasta 2023, su carrera había discurrido entre las leyes -trabajó en dos despachos- y los platós de televisión.

Aunque en su currículum destacan dos másteres -el de Acceso a la Abogacía y otro en Derecho de Empresa-, por lo que verdaderamente se le conoce en Aragón es por su faceta televisiva como redactor y presentador en varios programas de Aragón TV, la televisión autonómica de la Comunidad.

Participó en Charrín charrán, el primer programa en aragonés de la historia de la televisión, pero el verdadero impulso vino tras la pandemia. Emulando al cómico Ángel Martín, hizo su propio noticiario matinal. ¿La particularidad? Que era íntegramente en aragonés.

Eso volvió a despertar el interés de la televisión pública aragonesa, que le encargó su propio 'late night' en 2022, cuando apenas tenía 27 años. Fue el primero en aragonés y catalán, y llegó a convertirse en un auténtico motor para la cadena en redes sociales.

Esa defensa del aragonés ha estado más que presente en sus dos años como diputado nacional. Lo ha convertido en su bandera -eso y el lema de 'renovables sí, pero no así'- y lo utiliza prácticamente en todas en sus intervenciones en la Cámara Baja.

Las infraestructuras han sido otro de sus caballos de batalla, e incluso consiguió dar un vuelco a las políticas del Ayuntamiento de Zaragoza desde Madrid, al introducir una enmienda para que el seguro no fuera obligatorio para las bicicletas.

En lo puramente político, Pueyo milita en CHA desde hace aproximadamente 13 años y forma parte de su Consejo Nazional.

En el caso de Sumar, es portavoz adjunto tercero y ejerce de portavoz adjunto en las comisiones de Transportes y Movilidad Sostenible, Transición Ecológica, Juventud e Infancia, Seguridad Vial y Hacienda. Además, es portavoz en la Comisión de Cultura.

Preguntado por su futuro, él insiste en ir "partido a partido" y en que estará donde los aragoneses y su partido quieran que esté. No obstante, muchos lo sitúan en las Cortes de Aragón.

El propio presidente, Jorge Azcón, se lo dijo en el reciente debate sobre el estado de la Comunidad, al que asistió como invitado. Auguró que "pronto" debatirían cara a cara. El tiempo lo dirá.