La Guardia Civil identifica 75 víctimas de estafa por venta de bonos falsos para Espacio Zity en Zaragoza

La Guardia Civil ha localizado a seis presuntos autores de la venta de bonos falsos para acceder al recinto de Espacio Zity de Zaragoza estas fiestas del Pilar. La operación, denominada 'Tazkhira', comenzó a mediados del mes de agosto cuando se comenzó la venta de bonos falsos. Hasta la fecha se han localizado 75 víctimas de esta estafa, cuyo importe total obtenido por esta estafa asciende a más de 10.000 euros.

La estafa consistía en vender bonos a través de perfiles jóvenes con muchos seguidores en una conocida red social. Todo ello aprovechando que muchas entradas se agotaron en marzo a pocos minutos de su salida.

El modos operando que empleaban era rápido. Aquellos interesados en obtener estos bonos se ponían en contacto con el usuario que los ofertaba a través de un mensaje privado, donde les indicaban el precio por entrada y la forma de realizar el pago. Un precio similar al original y que oscilaba entre los 130 y 150 euros por bono.

Después, los estafadores indicaban al comprador los pasos a seguir para hacer efectivo el pago a través de Bizum. Una vez enviado el dinero recibían de manera instantánea un documento PDF con idéntico formato a los bonos originales, que incluían los datos personales del comprador, emblemas oficiales del promotor, el contenido legislativo y un código QR.

Además, para generar mayor confianza con las víctimas, una vez finalizada la compra, el estafador continuaba en contacto con los compradores ofreciéndoles un servicio de asistencia, explicando el proceso de canje de estos bonos por las pulseras que darían acceso a Espacio Zity.

Así, a mediados del mes de agosto se detectó que se estaban vendiendo bonos falsos a través de una conocida red social. Tras verificar que los códigos QR de las primeras entradas detectadas eran completamente falsos, desde la Guardia Civil se hizo una campaña de difusión sobre esta estafa con la finalidad de evitar la compra de este tipo de entradas, y de localizar a posibles víctimas.

Esta acción, junto con los casos que iban detectando los investigadores, permitieron localizar en apenas dos semanas, más de 50 víctimas que presentaron denuncia por estos hechos.

De este modo, la información recabada por las víctimas, así como de los perfiles sociales que publicitaban la venta de estos falsos bonos y los procesos de pago, permitió identificar a las personas que estaban cometiendo este delito.

Las estafadoras han resultado ser seis mujeres, de edades comprendidas en los 18 y 28 años, residentes en la provincia de Zaragoza y que han sido localizadas e investigadas en los últimos días, como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y otro de blanqueo de capitales.

Las puertas de Espacio Zity se abrirán este viernes 3 de octubre, y no se descarta que el número de víctimas pueda ascender durante estos días, cuando se esté llevando a cabo el canje de los bonos. De darse el caso, se insta a las víctimas a trasladarse al Acuartelamiento de la Guardia Civil en Valdespartera para interponer la denuncia.