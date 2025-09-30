El jefe superior de la Policía Nacional se despide: "Profundo agradecimiento a la sociedad aragonesa por vuestro cariño"

La Policía Nacional ha celebrado su acto de festividad de los Santos Ángeles Custodios en la plaza del Pilar.

Una abarrotada plaza del Pilar ha sido escenario de la celebración de la Festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional. El acto presidido por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y el jefe superior de Policía Nacional en Aragón, Florentino Marín, ha estado cargado de sentimiento ante la despedida de este último por su jubilación tras dos años y medio en el cargo.

La celebración ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a miembros de su Ejecutivo. Además de representantes del Gobierno municipal como el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, o de grupos municipales.

Marín, durante su discurso, ha realizado un balance del "buen hacer" del cuerpo y ha aprovechado para despedirse de los agentes y la ciudadanía a cinco días de que finalice su paso por la Policía Nacional.

"Vivimos momentos de cambios profundos y acelerados a los cuales hay que adaptar nuestra actuación. Más de dos siglos en los que buscamos dar respuesta eficaz a los ciudadanos", ha comenzado.

Así, ha recapitulado sobre el trabajo que hacen más de 2.000 agentes, un 20% mujeres, durante este último año, destacando que la Brigada de Seguridad Ciudadana ha actuado en 150.000 requerimientos de los ciudadanos y en más de 1.000 servicios humanitarios.

Del mismo modo, ha destacado que el tiempo de actuación es de 3,28 minutos desde que entra la llamada a la llegada al incidente: "Trabajamos entre la inmediatez y la colaboración ciudadana para dar una respuesta eficaz".

El jefe superior de la Policía Nacional ha finalizado: "A 5 días de despedirme quiero mostrar mi profundo agradecimiento a la sociedad aragonesa por su cariño a la Policía Nacional".

Unas palabras a las que se han unido las del delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, quien ha expresado su orgullo por un cuerpo que "ha sabido evolucionar y adaptarse a los retos de cada época".

Con el mismo afán ha reconocido que Aragón es la comunidad con la tasa de criminalidad que se encuentra 10 puntos debajo de la media nacional y que mantiene la tasa de esclarecimiento más alta de la última década. Así, ha expresado el deseo de que sigan "muchos éxitos policiales porque los vuestros son los de la sociedad aragonesa".

Así, también ha tenido unas palabras para el actual jefe superior, Fernando Marín, al que le ha expresado que deja "un magnífico y sólido legado".

En el marco de la celebración y su 201 aniversario, ha condecorado a un total de 75 personas, 64 de ellas agentes del mismo cuerpo. Así, entre los civiles que han sido otorgados con la Cruz al mérito policial distintivo blanco a representantes institucionales como la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido.

Asimismo, como ejemplo del buen hacer y coordinación entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han sido condecorados desde el responsable del Ejército de Tierra, el general de brigada Guillermo García, o el teniente jefe del IV Batallón de la UME en Aragón, Joaquín Nuez, hasta agentes de la Policía Local o la Guardia Civil.

Por su parte, entre los 64 distintivos dentro de la Policía Nacional, resalta la condecoración de Sergio Almingol y José Luis Escobar, por sus actos fuera de servicio en los que consiguieron salvar la vida de dos personas en las playas de Castellón y Tarragona.

Así, la celebración ha tenido grandes referencias a Aragón ya que ha contado con la actuación del grupo Baluarte Aragonés. Además de contar con la interpretación de jota aragonesa S'ha feito de nuey con la voz del tenor y agente de la Policía Nacional Ángel Cortés.

