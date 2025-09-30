Elena Lacalle, alcaldesa de Cuarte: "Solo con escuchar las primeras gotas de lluvia ya se te ponen los pelos de punta"

El agradable y relajante sonido del agua se ha convertido en toda una pesadilla en algunos municipios de Zaragoza. Tanto que, con solo escuchar las primeras gotas caer, "ya se te ponen los pelos de punta". Así lo asegura a este diario la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, uno de los municipios más afectados por la intensa tormenta de este domingo.

Pasada la borrasca, que convirtió las calles de este pueblo zaragozano en ríos, desde el Consistorio han salido a las calles para valorar y evaluar los daños provocados. "Es importante porque necesitamos conocer y organizar los medios con los que contamos para actuar de forma inmediata", explica, y añade que la idea es "intentar solucionar lo ocurrido en 10 días en lugar de en 30".

Aunque todavía es pronto para calcular lo que se ha perdido, Lacalle sí afirma que en Cuarte lo ocurrido este pasado domingo "no es comparable con lo que ocurrió el 6 de julio de 2023", cuando otra intensa lluvia arrasó la localidad. Tanto es así que el municipio aún no se había recuperado del todo cuando atacó la segunda tormenta.

Lecciones aprendidas

Lo que sí que había conseguido Cuarte era algunas lecciones para hacerse más fuerte frente a estas situaciones. Ejemplo de ello ha sido el Jardín del Monasterio, una actuación que todavía no se había finalizado pero que ha frenado la crecida del agua en la localidad. El fin de esta infraestructura era construir "una especie de cauce de barranco que laminara el agua". Y, por lo que parece, todo indica a que "ha funcionado".

De hecho, el aparcamiento que hay justo antes de esta infraestructura se encuentra "inundado y con el asfalto levantado". Por el contrario, el Jardín del Monasterio ha conseguido que el agua se quedara embalsada, que el Ayuntamiento trabaja para achicar con una bomba.

Sin embargo, con aprendizajes o no, lo vivido -o revivido- este pasado domingo en Cuarte de Huerva volvió a sembrar el caos. Un desastre ante el que fue clave la experiencia que, "por desgracia", el 20 de julio de 2023 dejó en el municipio, ya que desde el primer momento el Ayuntamiento activó Plan de Emergencia Municipal para poner "todos los medios posibles y ser más operativos".

El impacto

Porque lo sucedido, aunque menor que en ocasiones anteriores, "ha sido gordo". No solo en los daños materiales, sino en el impacto que tiene que por segunda vez "los habitantes vean sus casas anegadas", señala la edil. "Estas situaciones crean muchísima inseguridad y, afortunadamente, no ha habido que lamentar ninguna pérdida personal", sentencia.

La desesperación de muchos ha llevado a denunciar que "no se recibió ninguna alarma", y así lo hicieron llegar algunos de los vecinos afectados a este diario. No obstante, Lacalle resalta que desde el Consistorio "se compartió la alerta del Gobierno de Aragón e inmediatamente se activó el plan de emergencia".

Sobre si hubo un fallo o no con ES Alert, la regidora asegura que "desconoce que pudo pasar para que no saltara esa alarma". Asimismo, explica que, en este tipo de situaciones, "a todos nos gustaría que la ayuda o los avisos llegaran antes" pero "los tiempos son los que marca el 112".

Además las inundaciones han llegado una semana antes de que se celebren las fiestas de la Virgen del Rosario en el municipio. Una fecha señalada en el calendario ante la que desde el Consistorio trabajan para que "reine la normalidad pese a lo ocurrido". Y, poco a poco, Cuarte seguirá adelante y volverá a recuperarse del agua. Aunque "costará".