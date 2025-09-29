El PP de Azcón rechaza "cualquier trasvase del Ebro" tras la propuesta de Feijóo: "En Aragón no sobra agua"

La propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde Murcia de “traer agua de donde sobra” y los aplausos del presidente de Aragón, Jorge Azcón, han generado una nueva bronca en el Parlamento aragonés. Desde el PSOE buscan las cosquillas de la bancada popular, que niega la mayor y sostiene que jamás aceptarán un trasvase del Ebro.

La portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, ha tildado esos aplausos como una “traición” a los aragoneses. “Dejó una imagen que pasará al recuerdo, como es aplaudir a Feijóo cuando se refiere a los trasvases. No sé qué pensarán los agricultores”, ha expuesto.

“Cuando Azcón tiene que posicionarse por los intereses de Aragón ante su líder, se achanta, se queda diminuto”, ha expuesto.

No han tardado en responder desde el Partido Popular. Su portavoz en las Cortes, Fernando Ledesma, ha garantizado que el PP rechazará “cualquier trasvase del Ebro” y exigirá la finalización de las obras hidráulicas pendientes y la recuperación de los proyectos que salieron del Pacto del Agua.

“Lo hemos dicho por activa y por pasiva. En Aragón no sobra agua, sino que faltan infraestructuras para atender las necesidades presentes y futuras para el consumo humano y desarrollo de actividades sociales y económicas que vertebren el territorio”, ha afirmado Ledesma.

Por ello, entre las propuestas de resolución que presentarán para la jornada final del Debate sobre el Estado de la Comunidad incluirán un nuevo rechazo al trasvase del Ebro. “El único partido que ha votado y aprobado un trasvase del Ebro ha sido el PSOE, con Marcelino Iglesias como presidente y Pilar Alegría como diputada nacional. Ha sido el único partido que ha aprobado un trasvase”, ha resaltado.

La propia ministra y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, acusaba en redes sociales al líder popular de estar "a favor del trasvase" y "en contra de Aragón" por los aplausos a Feijóo.

La última vez que las Cortes de Aragón debatieron sobre el trasvase fue en febrero de 2024. Hasta cuatro propuestas se votaron, y solo dos salieron adelante, pero sin la unanimidad de otras ocasiones por el conocido apoyo de Vox a un Plan Hidrológico Nacional. Se aprobó por mayoría un texto del PAR, que mostraba el “rechazo categórico a cualquier trasvase del Ebro”, y una conjunta de PP y Vox contra "sacar agua del Ebro para nuevos regadíos en Cataluña". Los otros dos textos, de PSOE y CHA, con la misma idea en el fondo, pero con mínimos matices en la forma, no han logrado los votos de la derecha.