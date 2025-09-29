José Bellido, alcalde de Cadrete, sobre la tormenta: "Daban un aviso de 20 litros y al final no sabemos si han caído 80 o 100"

Las intensas tormentas de la tarde del domingo sumieron varios municipios de Zaragoza en un estado de caos. Con calles anegadas, accesos a los pueblos cortados y ríos desbordados. La peor parte se la llevaron Cuarte de Huerva, María de Huerva y Cadrete, donde su alcalde, José Bellido (PP), relata lo sucedido a El Español de Aragón.

"Es un caos" admite el alcalde, que describe la escena con crudeza: “Destrozos todos los del mundo. Hay tapias caídas de muchas casas, coches...”.

La noche fue larga. “Hemos estado toda la noche trabajando y seguimos”, asegura el alcalde. Uno de los problemas principales fue el pronóstico inicial de la tormenta, el cual se quedó corto: “El problema es que daban un aviso de 20 litros y al final no sabemos si han sido 80 o 100”.

Asimismo, mencionada que “ha bajado toda el agua de los barrancos”, multiplicando los efectos y los daños del temporal.

La magnitud y la virulencia de la tormenta obligó a tomar decisiones rápidas en las últimas horas de la tarde. “Hemos tenido que desalojar a varios vecinos”, relata el alcalde. Muchos de ellos encontraron refugio en sus familias: “Menos un hombre, se quedaron todos en casa de padres, hermanos, familiares...”.

El propio ayuntamiento se convirtió en un refugio improvisado: “En el ayuntamiento sólo se quedó una persona, y en el pabellón, al estar en la zona del río también lo tenemos inundado”, por lo que no sirvió para poder alojar temporalmente a los vecinos afectados. El problema persiste para muchos de ellos: "Seguimos trabajando para darle acceso".

Calle inundada de Cadrete El Español de Aragón

Lo que necesita Cadrete para recuperarse

“Hemos conseguido dos baldeadoras y motobombas para achicar agua de las casas e intentar pues lo antes posible restablecer los servicios mínimos”, explica el alcalde sobre las primeras medidas.

Aún así, el desafío es enorme y llevará tiempo. “Aún ha sido más gordo que la tormenta que pasamos en julio (2023). Nos va a costar recuperarnos. Nos va a costar poner esto en marcha otra vez, al final somos un pueblo de 5.000 habitantes y los medios son lo que tenemos”.

Tiempo, trabajo y más medios es lo que hará falta para acelerar el proceso de rehabilitación del municipio. Además de, por supuesto, que deje de llover. Por el momento, sigue una alerta de lluvias moderadas en la localidad, pero la previsión es cada vez más favorable en este aspecto.