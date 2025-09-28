Las lluvias causan estragos en Aragón con medio centenar de incidencias por inundaciones, rescates y cortes de carretera

Efectos de las lluvias en Cadrete y María de Huerva. E. E.

Las fortísimas lluvias registradas este domingo en Aragón han provocado más de medio centenar de incidencias en la provincia de Zaragoza y hasta un centenar de avisos a los Bomberos.

En la capital aragonesa, donde el tranvía vuelve a circular ya con normalidad, se han contabilizado alrededor de 20 intervenciones, especialmente en la zona sur, en el barrio de Parque Venecia, y en el norte, en el entorno de Parque Goya.

En Cuarte de Huerva, informan desde el Gobierno de Aragón, se han registrado 13 actuaciones relacionadas con la caída de piedras, afectación de calzadas y arbolado. Además, unas 30 personas han quedado atrapadas en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, aunque se encuentran en perfecto estado y sin riesgo para su seguridad.

En otros municipios también se han producido incidencias: nueve intervenciones en La Puebla de Alfindén por anegaciones en bajos y garajes; seis en María de Huerva por calles inundadas y entrada de agua en garajes; y en La Muela se ha formado una balsa de agua en la A-2 que dificulta la circulación, aunque sin llegar a interrumpir el tráfico.

Por otro lado, permanece cortado un tramo de la carretera N-330 a la altura de Santa Fe (entre los puntos kilométricos 486 y 487,5).

La tromba también ha afectado a dos de los principales hospitales de Zaragoza. En el Royo Villanova, el agua ha llegado a la parte baja del hueco de dos ascensores, dejándolos fuera de servicio.

Se ha habilitado un nuevo circuito para garantizar la movilidad de pacientes y trabajadores entre Urgencias y las plantas de hospitalización. Algunos otros espacios también se han visto afectados, aunque sin repercusión en la asistencia.

En el Hospital Universitario Miguel Servet, el agua ha alcanzado a un área de apoyo a Urgencias y al pasillo del área de Dirección, zonas que han sido aisladas para mantener la actividad con normalidad.

Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que todos los dispositivos de emergencia permanecen activados. Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza intervienen en la capital y en municipios como Cuarte, Cadrete y María de Huerva, mientras que en el resto actúan los Bomberos de la Diputación Provincial.

La situación se mantiene bajo seguimiento continuo desde el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, que recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección, evitar zonas inundables y no utilizar garajes ni sótanos durante episodios de lluvias intensas, así como atender únicamente a los canales oficiales para informarse.

Ante lo vivido en las últimas horas, el Pignatelli ha activado la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR).

Se mantienen las clases

El Gobierno de Aragón también ha lanzado un comunicado desmintiendo que se hayan suspendido las clases por las lluvias.

"Está circulando por grupos de WhatsApp un mensaje en el que se indica que el Departamento de Educación ha decidido suspender mañana las clases debido a la situación meteorológica. Este mensaje es falso, se trata de un bulo que alguien ha lanzado a través de WhatsApp. Mañana las clases transcurrirán con normalidad en la comunidad autónoma y si se produjera cualquier cambio se anunciaría por los cauces oficiales", dicen.