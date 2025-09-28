Dos fallecidos y cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-231 en La Fresneda (Teruel)

Un grave accidente de tráfico se ha registrado en la tarde de este domingo en la A-231, a la altura del punto kilométrico 13,600, dentro del término municipal de La Fresneda (Teruel). El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha dejado dos personas fallecidas, dos heridas graves y otras dos con lesiones leves.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios de emergencias para atender a los afectados y proceder a la regulación del tráfico en la zona. Las autoridades todavía trabajan para esclarecer las causas del accidente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

