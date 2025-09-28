La Aemet pone en alerta a Aragón: se esperan lluvias "muy fuertes" y persistentes en estos puntos de la Comunidad

Mapa de alertas en Aragón para este domingo. E. E.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en alerta a Aragón por el riesgo de que se produzcan lluvias "muy fuertes y persistentes" este domingo.

Como consecuencia, el Gobierno de Aragón ha activado la fase de alerta del plan especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos.

En estos momentos está activada la alerta naranja por lluvias en la Ribera del Ebro (Zaragoza), el Bajo Aragón (Teruel), Huesca Centro y Huesca Sur (Huesca).

El tramo de mayor riesgo será el que va desde las 15.00 hasta las 23.59. También hay alerta amarilla por lluvias y tormentas en el resto de Aragón en la misma franja horaria.

Por todo ello, desde el Gobierno de Aragón se recomienda a la población extremar la precaución en los desplazamientos, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ejecutivo autonómico y la Aemet.

La DGA recuerda que la activación del llamado PROCIFEMAR tiene como objetivo reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia derivada de la situación meteorológica.

Ante los avisos, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) alertan de que pueden producirse crecidas en barrancos y cauces menores entre hoy 28 de septiembre y la madrugada del 29.

Por ello, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es.

