La primera predicción de la Aemet para las Fiestas del Pilar: temperaturas normales y sin fuertes precipitaciones

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, Arcadio Blasco, ha hecho balance del verano meteorológico, así como una previsión del tiempo en los próximos días y del otoño. Además, ha señalado que, aunque no se puede predecir con exactitud, las temperaturas en las Fiestas del Pilar se van a mantener estables e incluso superiores a la media y no hay señales de precipitaciones.

En primer lugar, Arcadio Blasco ha repasado el verano meteorológico de 2025, que engloba junio, julio y agosto. En España, ha sido extremadamente cálido (24,2 grados de media), siendo el más cálido de la serie histórica.

De la misma manera se ha vivido en Aragón, siendo el tercer verano más cálido desde 1961. Durante este período, ha habido dos grandes olas de calor en la Comunidad. La primera del 18 de junio al 4 de julio y otra del 3 al 18 de agosto (la segunda más intensa con 4,2 grados más). Un total de 33 días con ola de calor.

Cabe destacar que, de los 10 veranos más cálidos en Aragón, 9 se han producido en el S.XXI y entre los que figuran 5 de los últimos 10 años.

Para el otoño (septiembre, octubre, noviembre), hay una alta probabilidad de que sea un trimestre más cálido, siguiendo la tendencia de las últimas estaciones.

Las precipitaciones, según ha explicado Blasco, suponen más incertidumbre, pero la previsión es que sea “más seco de lo normal”.

Predicción próximos días

Por otro lado, el delegado ha repasado la predicción del tiempo para los próximos días, después de una semana con una importante bajada de las temperaturas. Sin embargo, para el fin de semana se espera estabilidad con temperaturas máximas más altas. Eso sí, las mínimas se mantienen.

Además, aunque todavía es pronto para hablar con exactitud del tiempo en las Fiestas del Pilar, basándose en la predicción estacional, se observa que en la semana del 3 al 12 de octubre, las temperaturas se mantendrán con normalidad, e incluso puedan ser superiores.

Igualmente, Arcadio Blasco ha declarado que “no se observan señales” de que vaya a haber precipitaciones fuertes. No obstante, ha insistido en que es avanzar mucho a día de hoy y que esta estimación podría cambiar.