El PP descarta acuerdos puntuales con Vox para salvar sus anuncios estrella si no hay nuevo presupuesto en Aragón

Azcón escucha a Nolasco (Vox) durante el debate sobre el estado de la Comunidad. E. E.

El Gobierno de Jorge Azcón descarta acuerdos puntuales con Vox para salvar los anuncios estrella del debate sobre el estado de la Comunidad si no hay nuevo presupuesto. En juego están el nuevo Royo Villanova, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, la concertación del bachillerato o la bonificación del impuesto de Sucesiones para el Grupo 2.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha recalcado que "querer hacer una fragmentación es imposible", y que para bajar impuestos y sacar adelante todos estos proyectos es necesario un nuevo presupuesto.

La dirigente popular ha insistido este viernes en que el Ejecutivo quiere que lo haya; que es necesario y que ahora son el resto de fuerzas las que deben hacer un ejercicio de responsabilidad para impulsar políticas que acompañen al crecimiento de Aragón.

"Vox sabe que para poner en marcha estos proyectos es necesario un presupuesto. ¿Qué quiere Vox? No vale decir que no se necesitan unas nuevas cuentas. Nosotros hemos cumplido con el deber de prepararlas", ha enfatizado.

En agosto, la DGA dijo que llevaría el techo de gasto a las Cortes en septiembre. Las semanas han ido pasando y, por el momento, sigue sin haber fecha. Vaquero ha llegado a decir que si no era a finales de septiembre sería a principios de octubre, pero segundos después se ha rectificado y ha aclarado que la tramitación no comenzará hasta que no haya un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para la vicepresidenta, es necesario insistir en la coherencia, ya que si los de Nolasco apoyaron el presupuesto de 2024, el de 2026 no hará sino mejorar las partidas con las que contará el Ejecutivo, llegando a una cifra récord cercana a los 9.000 millones de euros.

Por el momento, el Gobierno no tiene sobre la mesa un calendario de reuniones con el resto de grupos para iniciar las negociaciones. Esto incluye a Vox, cuyo teléfono, como dijo Nolasco en el debate, sigue sin sonar.