DGA y Universidad de Zaragoza ya negocian un nuevo acuerdo de financiación: "Es uno de los motores de la sociedad"

El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza ya han iniciado las conversaciones para tratar el nuevo convenio de financiación del campus público a partir de 2027. El actual marco finaliza el próximo año y ambas partes están trabajando en los primeros borradores de un acuerdo que marcará las relaciones y las dotaciones económicas para los próximos años.

Así lo han confirmado el presidente Jorge Azcón y la rectora Rosa Bolea, que han atendido a los medios de comunicación en el inicio del curso académico 2025-2026 del Campus Iberus. Ahí han mostrado la buena sintonía entre los dos dirigentes, que han pedido tiempo para cerrar los detalles del acuerdo de financiación.

“Nos queda un año y tres meses. Es evidente que queda muchísimo tiempo para poder llegar a un acuerdo y lo más importante es que sea un buen acuerdo. El tiempo siempre es importante, pero lo importante es que haya un buen acuerdo para la Universidad de Zaragoza, que significaría un buen acuerdo para Aragón”, ha apuntado el presidente Azcón.

El actual marco de financiación se aprobó en marzo de 2022, con Maru Díaz (Podemos) como responsable de Universidad, y garantizaba 1.082 millones al campus hasta 2026. Ese acuerdo mejoraba un 30% el anterior, de forma que, por primera vez, podría cubrir todos sus gastos corrientes en el horizonte de cinco años.

Para Azcón, la Universidad de Zaragoza es “uno de los motores de la sociedad aragonesa”, por lo que ha garantizado que “siempre va a contar con el respaldo” del Gobierno aragonés.

Entre los planes a futuro del campus público, destaca la creación del grado de Medicina en Teruel, que se pretende iniciar ya en el próximo curso 2026/2027. Aunque todavía no está confirmado el número de plazas, la rectora ha dejado entrever que estará en esa horquilla. “No se podrá comparar con Zaragoza, pero podríamos estar en el rango de Huesca”, ha afirmado Bolea.