Pilar Alegría rebate los anuncios de Azcón: "Son un conjunto vacío, en 2027 le devolveremos a la oposición"

Pilar Alegría junto a Fernando Sabés antes de iniciar la segunda jornada del Debate de la Comunidad E. E.

La secretaría general del PSOE aragonés y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acudido este jueves a las Cortes de Aragón para apoyar a su portavoz y rebatir los anuncios del presidente Jorge Azcón durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Unas novedades que ha tildado como un "conjunto vacío" y fruto de "las rentas del Gobierno de Lambán".

El más destacado fue el anuncio de construcción de un nuevo hospital Royo Villanova, con una inversión superior a los 200 millones de euros, que, dice, "llevaba el PSOE en el programa electoral". "Incluso el propio presidente Lambán en el año 2023, en las mismas instalaciones del hospital Royo Villanova, dio ya este anuncio", ha recordado.

En materia educativa, siendo ella ministra del ramo, Alegría ha arremetido contra la concertación del Bachillerato, ya que considera que "segrega una vez más a las familias", mientras pide que se amplíen las plazas gratuitas de 0 a 3 años.

"Todas las plazas públicas que se han puesto en marcha de 0 a 3 años han sido gracias a los fondos europeos, más de 22 millones de euros, con los que han podido poner en marcha más de 2.100 nuevas plazas públicas y gratuitas", ha aseverado.

De hecho, Alegría ve a Azcón "incómodo" en la gestión y "cómodo" en la oposición y "haciendo confrontación a todo". "Hace oposición a las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública, hace oposición a los aragoneses que utilizan la sanidad pública y hace oposición al 99% de los aragoneses que son clase media y clase trabajadora", ha afirmado.

Por ello, la ministra y líder socialista en la Comunidad ha querido "tranquilizar" a Azcón, avanzándole que en 2027 "le devolveremos a su hábitat natural que es la oposición".