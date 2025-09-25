La oposición afila los cuchillos ante Azcón: llega el turno de réplica con PSOE y Vox listos para atacar

Llega el turno de la oposición. A lo largo de este jueves, los ocho grupos de la oposición tomarán la palabra para responder al discurso del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que someterá su gestión al examen de una oposición que pretende activarse para todo lo que pueda pasar en próximos meses.

El primero en abrir fuego será el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, que se estrenará como portavoz en un debate del estado de la comunidad con su secretaria general, Pilar Alegría, avalándole en la grada. Su objetivo, como ya ha avisado ante los medios, será “desmontar las mentiras de Azcón” durante sus 2 horas y 37 minutos de discurso. “¿Qué ha hecho con los 2.000 millones más de presupuesto que tiene?”, ha preguntado.

Después será Vox, en un cara a cara que testará los ánimos de una difícil reconciliación entre exsocios. Porque mucho tendrá que cambiar para que el portavoz, Alejandro Nolasco, suelte el “sí” que permita aprobar nuevas cuentas. “Tienen que llamarnos. Yo creo que no tienen batería en el móvil. Si alguno tiene cargador, que se lo dejen para que nos llamen”, ironizaba ante los medios de comunicación.

Le seguirán CHA, Teruel Existe, Podemos, IU y PAR, más el propio PP, que será el encargado de cerrar una jornada que se podría prolongar durante 10 horas. Cada grupo dispone de 30 minutos de intervención, a lo que responderá Azcón durante otra media hora, finalizando una dúplica de diez minutos de cada uno.

Todos ellos harán de contrapeso al discurso de Azcón, en el que presumió de inversiones económicas y presentó uno de sus grandes proyectos sanitarios para los próximos años, la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova que define como “la inversión más ambiciosa” de la sanidad aragonesa.

Aunque buena parte de los anuncios que enumeró durante 2 horas y 37 minutos tienen un asterisco, ya que requieren de la aprobación de nuevas cuentas para el próximo año. En cinco ocasiones hizo referencia Azcón a los “presupuestos de 2026”, pero no mencionó a Vox, consciente de que el combate se brindará en el segundo turno.

En cualquier caso, siempre se espera que el presidente se haya guardado algún nuevo anuncio para estas intervenciones de confrontación directa con la oposición. El año pasado, Azcón confirmó su intención de dotar de cirugía robótica en los hospitales Royo Villanova, San Jorge y Obispo Polanco, aunque todavía no se han llevado a cabo.