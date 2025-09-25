Un año defendiendo Aragón a tu lado

La portada de El Español de Aragón, con la basílica del Pilar de fondo. E. E.

EL ESPAÑOL llegaba a Aragón en septiembre de 2024 para ser la voz libre y plural de la Comunidad. De eso ha pasado ya un año, 12 meses en los que el león de Aragón ha sido testigo de inundaciones históricas, sucesos de relevancia nacional, anuncios llamados a transformar la Comunidad o momentos que quedarán para siempre en la retina como la demolición de La Romareda.

En este tiempo, EL ESPAÑOL ha defendido los intereses de Aragón tanto en su portada regional como en la nacional -que cada mes suma millones de visualizaciones-, en temas capitales como la financiación autonómica, las políticas hidráulicas, el regreso de las pinturas de Sijena o el posicionamiento de la Comunidad como hub tecnológico y de defensa.

Actualmente son miles las noticias que han pasado por la portada de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, desde el anuncio de Stellantis y CATL de construir una gigafábrica de baterías en Figueruelas hasta la elección de Pilar Alegría como secretaria general del PSOE-Aragón o la transformación de Zaragoza con proyectos como los del Huerva o la antigua fábrica de Giesa.

Todas esas informaciones han traspasado el ámbito regional y han dado el salto a la esfera nacional gracias al trabajo incansable de la redacción, que ha ido creciendo y madurando con cada noticia, reportaje y entrevista.

No ha importado el día o la hora. Los periodistas de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN han trabajado siempre para ofrecer la mejor información a sus lectores. Gracias a ese esfuerzo, el medio ha llegado a su primer aniversario como el segundo más leído en la Comunidad con 526.452 usuarios únicos, solo por detrás de Heraldo de Aragón (686.730) y por delante de medios de referencia como El Periódico de Aragón (519.741).

El compromiso con la verdad, la diversidad de opiniones y la defensa de la libertad del que hablábamos en nuestra primera carta a los lectores, que titulamos 'Un león para defender Aragón', se ha mantenido intacto en este primer año. Y todo ello, combinado con el espíritu indomable que ha caracterizado a El Español desde su fundación en 2015 por Pedro J. Ramírez.

Para conseguirlo hemos contado con grandes colaboradores de opinión. José Juan Verón, Francisco Pellicer, María Jesús Lorente, Sergio Melendo, Nacho Lahorga, Nuria Pamplona, Félix Gil, Jorge Serrano, Verónica Crespo, Joseba Bonaut, Octavio Milián, Lara Cotera o Constancio Navarro son solo algunos de los nombres propios que han enriquecido nuestra visión aportando su perspectiva sobre la actualidad aragonesa.

Un año de crecimiento

La aventura de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN comenzó con un equipo de ocho personas que ha crecido hasta las 13. A su editor, Antonio Ortego; su director Editorial, Jorge Lisbona, y su directora Comercial y de Relaciones Institucionales, Susana Cano, se unía el talento joven de Silvia Rived, Marta Miguel, María González, Raúl Gascón y Judit Macarro, nombres a los que, desde entonces, se han sumado los de Ramiro Lope en el área comercial, Gema Romero en la de Redes Sociales, Carlos López en la de Audiencias y Nazaret Parrilla y Patricia Giménez.

En estos 12 meses han sido también numerosas las empresas e instituciones que han trabajado con esta delegación, una confianza que EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha devuelto con campañas cuidadas al milímetro y un trabajo incondicional por parte de la dirección comercial y la redacción.

La celebración

Para conmemorar su primer año en Aragón, EL ESPAÑOL celebrará este jueves una gran gala con Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara en Aura Restaurante que estará llena de sorpresas.

Con el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL y su vicepresidenta estarán el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otras autoridades.

El acto, presentado por la periodista Alba Gimeno, comenzará a las 20.30, requerirá de invitación previa, tendrá como patrocinadores a Aura Restaurante, Caja Rural de Aragón, Loto Empresas by Del Rosario, Embou, Principal Construcciones y Sphere Group Spain y como colaboradores, a Reale Seguros, Levitec, B Travel & Catai y Air Horizont.

El reto

Pasado ya este primer año, el reto es seguir creciendo y contribuyendo al liderazgo nacional de EL ESPAÑOL, que suma 25 meses como medio más leído de la prensa española.

Solo queda dar las gracias por elegirnos y dejarnos vivir este primer año a vuestro lado. Prometemos seguir rugiendo con fuerza para acompañar a los aragoneses en su día a día y posicionar a Aragón en el territorio nacional.