La oposición acusa a Azcón de "vender humo" en el debate de la Comunidad: "Es el David Copperfield aragonés"

Los principales partidos de la oposición han acusado este miércoles a Jorge Azcón de "vender humo" con sus cerca de 2 horas y 37 minutos de discurso en el debate sobre el Estado de la Comunidad. Especialmente dura ha sido la izquierda, pero también Vox, que ha llegado a bautizarlo como el "David Copperfield aragonés".

Al PSOE le ha sorprendido su "autocomplacencia". Su portavoz, Fernando Sabés, cree que Azcón ha estado "a otra cosa" en estos primeros dos años de legislatura y que su discurso ha estado marcado por un "márquetin marchito". "¿Qué ha hecho con los 2.000 millones de presupuesto más que ha tenido respecto al último año de Javier Lambán?", se ha preguntado.

Para el diputado socialista, la intervención ha estado plagada de "falsedades y medias verdades", datos que promete desmontar mañana durante su intervención. "Solo piensa en el interés de Jorge Azcón", ha censurado antes de criticar la búsqueda de la confrontación con el Gobierno de España.

Vox, con quien el PP tendrá que negociar los presupuestos de 2026, no ha dado signos de acercamiento. Todo lo contrario. Su portavoz, Alejandro Nolasco, cree haber asistido a una sesión "de ilusionismo" alejada de los problemas de las familias y las pymes, afectadas por unos "impuestos masivos, la falta de vivienda o la creciente inseguridad".

"Nos cansan las excusas peperas de que no pueden hacer nada contra la inmigración ilegal. Ni siquiera ha condenado el indulto a dos de los 6 de Zaragoza", ha lamentado.

Que Azcón "pretenda ir de salvador del campo" es, a juicio del diputado voxista, "una burla y una ofensa". Respecto al presupuesto, ha insistido en que su mano sigue tendida y su teléfono, "sin sonar". "Todo humo. Le ha faltado soltar una bomba al final y evaporarse", ha incidido.

Para CHA, que Azcón haya necesitado casi 2 horas y 40 minutos de discurso demuestra que "no hay prioridades". "Hemos asistido a una intervención sin pasión ni corazón, ha hablado más de números que de personas. Parece la orquesta del Titanic, sigue tocando la melodía de los presupuestos cuando va directo al iceberg. Estamos ante el Gobierno más inestable de la historia de Aragón", ha lamentado José Luis Soro.

A Tomás Guitarte, todos los anuncios le han sonado también al cuento de la lechera, ya que, con los mimbres actuales, hay proyectos que "tienen alto riesgo de caerse". Tampoco le ha gustado que cada vez que hablaba de Aragón "parecía estar refiriéndose únicamente a Zaragoza". Además, el portavoz de Aragón-Teruel Existe ha querido advertir al líder del Ejecutivo de que no van a estar solo "por si acaso falla la negociación presupuestaria con otros". Para conseguir sus votos, la formación exigirá el cumplimiento de todos los acuerdos anteriores y negociar "desde la base".

Andoni Corrales, de Podemos, también ha visto un discurso alejado de la realidad. "No ha dicho nada nuevo", ha afirmado. Asimismo, le ha preocupado la "fijación" del barón popular con las comunidades limítrofes y el Gobierno de Pedro Sánchez. "Si no ve un genocidio, ¿cómo va a ver los problemas de los aragoneses", se ha preguntado.

A Álvaro Sanz (IU), directamente, le ha sobrado sobreactuación y confrontación. En su opinión, el discurso "ha durado mucho para estar tan escaso en novedades". "Parecía más el CEO de una multinacional tecnológica. Queremos hablar de igualdad, de los problemas del mundo del trabajo y de las políticas contra la pobreza", ha subrayado.

El único capote que le ha llegado a Azcón desde la oposición se lo ha echado el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, y ha sido a medias. Como positivo ha destacado el cumplimiento del pacto de investidura en lo relativo a la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años o la concertación del bachillerato.

Pero en la 'cara B' está "la desaparición del aragonesismo de la Cámara". "Está muy preocupado por lo que pasa en España y quizá poco centrado en Aragón", ha apuntado, instándole a explotar "al máximo" el Estatuto de Autonomía, única vía "para defendernos de los ataques que estamos recibiendo".