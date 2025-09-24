Grandes anuncios con asterisco y un PSOE sin aplausos para Lambán

No es casualidad que los grandes anuncios del segundo debate sobre el estado de la Comunidad de Jorge Azcón se hayan centrado en la educación, la sanidad y la vivienda. Las cifras macroeconómicas de la Comunidad son incontestables, con 59.700 millones de euros de inversión y cientos de millones solo por los impuestos que dejarán, cada año, los centros de datos.

Azcón sabía que los servicios públicos y el "Aragón real" al que tantas veces alude el PSOE iban a ser los caballos de batalla de la izquierda mañana jueves y por eso ha contestado con esos grandes anuncios: un Royo Villanova de vanguardia y tecnológico en el que se invertirán 200 millones y que será una realidad en unos años; la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la concertación del bachillerato, 10 millones para rehabilitación de vivienda y la bonificación del impuesto de Sucesiones, ya anunciada en el pasado debate.

Todo esto viene, eso sí, con un asterisco, una letra pequeña. Y es que se condiciona a que haya un nuevo presupuesto en 2026. Tanto Azcón como Alejandro Nolasco han dicho que tienen la mano tendida, pero de momento esas manos no se tocan y el teléfono del portavoz de Vox sigue sin sonar.

Resumen del Debate del Estado de la Comunidad con el Director de El Español de Aragón

El discurso del presidente ha recibido una fría acogida por parte del conjunto de la oposición. Tan fría ha sido que ni siquiera ha recibido los aplausos del PSOE cuando ha anunciado que el expresidente Javier Lambán, su secretario general hasta hace unos meses, recibirá a título póstumo el premio Gabriel Cisneros por su defensa a ultranza de los valores democráticos.

Por lo demás, no ha faltado ninguno de los grandes éxitos. Se ha reivindicado una financiación justa y solidaria para la Comunidad, el regreso urgente de las pinturas de Sijena e incluso se han abierto nuevos frentes con el Gobierno de Pedro Sánchez con el agua con el anuncio de alegaciones al nuevo plan del Ebro.

Mañana retomará el PSOE a partir de las 9.00 y lo podrás seguir aquí, en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.