EL ESPAÑOL celebra su primer aniversario en Aragón con una gran gala con Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara

EL ESPAÑOL celebra este jueves su primer año en Aragón. E. E.

EL ESPAÑOL celebra este jueves su primer aniversario en Aragón con una gran gala con Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara en Aura Restaurante que estará llena de sorpresas.

Con el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL y su vicepresidenta estarán el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otras autoridades.

El acto, presentado por la periodista Alba Gimeno, comenzará a las 20.30 y tendrá como patrocinadores a Aura Restaurante, Caja Rural de Aragón, Loto Empresas by Del Rosario, Embou, Principal Construcciones y Sphere Group Spain. Y como colaboradores, a Reale Seguros, Levitec, B Travel & Catai y Air Horizont.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN llega a su primer aniversario como segundo medio de comunicación más leído en la Comunidad. En agosto alcanzó los 526.452 usuarios únicos, según los datos de GfK DAM, el medidor oficial de consumo digital en España reconocido por el sector.

En este último mes, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha vuelto a superar a El Periódico de Aragón, que se sitúa en tercer lugar con 519.741 lectores únicos, y se mantiene como la alternativa más sólida al liderazgo de Heraldo de Aragón, que ocupa el primer puesto con 686.730.

Su crecimiento sostenido lo coloca también por delante de grandes cabeceras nacionales como El Mundo (507.400), El Confidencial (485.033), 20 Minutos (466.033) o Eldiario.es (433.928).

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cuenta con Antonio Ortego como editor, Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora comercial. Del equipo también forman parte los periodistas Marta Miguel, Silvia Rived, María González, Judit Macarro y Raúl Gascón -encargados de aportar frescura y nuevas perspectivas a los temas que marcan la actualidad en la Comunidad-, y Ramiro Lope en el área comercial.

A él se han incorporado, además, Gema Romero como responsable de redes sociales, Carlos López en el área de Audiencias y el talento joven de Nazaret Parrilla y Patricia Giménez.

A nivel nacional, los datos de GfK DAM reflejan cómo EL ESPAÑOL, que recientemente ha celebrado también su décimo aniversario, alcanzó durante el pasado mes los 19,14 millones de usuarios únicos. Se sitúa a una distancia de 976.000 fieles de El Mundo y a 1,66 millones de El Confidencial, que ocupa la tercera posición.

Así, EL ESPAÑOL acumula 25 meses consecutivos como líder absoluto de la prensa española, una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad. Tampoco se ha dado nunca que un diario digital ostente la primera posición en los principales índices de audiencia sin el respaldo de una edición impresa detrás.