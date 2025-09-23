Aragón apoya a las familias "ante el abandono del Gobierno central" y asume el coste de las aulas de madrugadores

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha anunciado este martes que el Ejecutivo autonómico asumirá el 25 por ciento del Plan Corresponsables recortado por el Ministerio de Igualdad y que afecta principalmente a las aulas de madrugadores. “No vamos a abandonar a las familias ante una injusticia más del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha aseverado Hernández.

En sus declaraciones, ha recordado que Igualdad financiaba la totalidad de este plan dirigido a la conciliación, sin embargo, en el mes de mayo, en la conferencia sectorial, decidió imponer una cofinanciación obligatoria, sin diálogo, sin dejar margen de respuesta a las comunidades y sin explicar a qué dedicará el ministerio el 25 por ciento de este presupuesto que estaba destinado al plan y del que disponen en sus presupuestos.

“El refrán dice que a quien madruga, Dios le ayuda, pero en nuestra comunidad a quien madruga, Sánchez le recorta un 25 por ciento”, ha aseverado. En esta línea, ha defendido que las familias “no deben sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez”.

De la misma manera, ha recalcado que “mientras el Gobierno de Sánchez y de Pilar Alegría recorta fondos para la conciliación, pretende engañar a las familias culpando a las comunidades del recorte que Igualdad impone, y deja tirados a los aragoneses, el Gobierno de Aragón realizará otro esfuerzo y asumirá ese 25 por ciento porque no va a permitir que las familias aragonesas padezcan la injusticia, la irresponsabilidad y el fanatismo de las medidas de Sánchez”.

En definitiva, Tomasa Hernández justificaba ese esfuerzo por razones de “justicia”. “Las familias aragonesas deben contar con nuestro apoyo, son familias que necesitan recurrir a este servicio para conciliar la vida laboral y educativa de sus hijos”, ha señalado la consejera.

Gratuidad en todos los servicios

A consecuencia de esta situación, el PSOE Aragón exige al Gobierno de Azcón “que garanticen la conciliación total y gratuita a las familias aragonesas: madrugadores y aulas de tarde”

La diputada María Rodrigo, portavoz en Educación del Grupo Parlamentario Socialista, ha pedido al gobierno de Aragón “que deje de generar confusión y alarma entre las familias y centros educativos” y “garantice la conciliación total y gratuita a las familias aragonesas, tanto en el servicio de madrugadores como en las aulas de tarde”.

Asegura María Rodrigo que desde el PSOE se va a seguir trabajando junto a las familias para que las políticas de conciliación sean reales y efectivas. “Además del servicio de madrugadores, la gratuidad debe llegar a las aulas de tarde de todo Aragón”, ha dicho Rodrigo.

“No vale ahora poner una cortina de humo para tapar el copago que se mantiene en las aulas de tarde”, ha añadido.