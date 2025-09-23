Aarón Palacio sustituye a Pablo Aguado en Logroño este martes tras triunfar en su alternativa en Nimes

El diestro Pablo Aguado se ha visto obligado a renunciar a su actuación en la plaza de toros de La Ribera (Logroño). Al hacerlo público este pasado lunes, la empresa decidió contar con el aragonés Aarón Palacio, quien se encargará de sustituir al torero sevillano en un cartel de máximo nivel.

En concreto, este martes 23 de septiembre, Aarón Palacio compartirá tarde con Roca Rey y Diego Urdiales. La terna lidiará seis toros de Núñez del Cuvillo.

La temporada de Aarón Palacio está siendo especialmente llamativa. El reciente matador de toros tomó la alternativa el pasado 20 de septiembre en Nimes, dejando un golpe de autoridad. Al día siguiente afrontó su primera tarde como matador en Logroño y, como era de esperar, volvió a triunfar, cortando tres orejas. Un triunfo muy merecido que le ha abierto la puerta para sustituir ahora a Pablo Aguado.

Gesta en Nimes

Este martes Aarón Palacio vuelve a actuar en el coso lucroniense, tres días después de salir por la "Puerta de los Cónsules" de la plaza de toros de Nimes (Francia) en su alternativa. Y es que el ya nombrado matador de toros, rompió todos los esquemas cortando tres orejas, lo que le llevó a salir a hombros entre los vítores del público.

Una alternativa soñada, en la que compartió cartel con grandes figuras como Roca Rey o Pablo Aguado, Aarón Palacio resultó el triunfador de la tarde ante 16.000 personas.

En su alternativa, lidió a dos de la ganadería de Jandilla, cortando una oreja en su primer toro, de nombre Vicioso (508 kilos) y dos orejas a su segundo toro de nombre Verdugo (548 kilos), un toro encastado, colorado, al que el ya matador de toros aragonés, recibió a portagayola.