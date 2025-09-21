Las fuertes tormentas golpean Aragón con granizo en pueblos de Teruel y un torrente de agua en Zaragoza

Las calles de Más de las Matas anegadas por el granizo La Comarca

Las nubes que comenzaron a cubrir por la tarde del sábado Zaragoza avecinaban una fuerte tromba de agua y a las 22.00 un aguacero caía sobre la capital aragonesa con fuerza.

No fue de muy larga duración ya que apenas se registró una hora de precipitaciones lo que bastó para recoger 13 mm de agua, según la estación de la Aemet en Valdespartera.

De igual modo, la fuerza con la que caía imposibilitaba el cruce por alguna calle al anegarse el agua en las vías. Las redes sociales no tardaron en captar la tromba de agua con vídeos desde distintos puntos de la ciudad.

La lluvia también tuvo sus estragos en los cauces de los ríos, un usuario de X (antes Twitter) compartía el paso del río Huerva por la zona Romareda en el que se ve el gran caudal y con la fuerza que bajaba.

🤦🏽‍♀️La tormenta que acaba de caer en Zaragoza...

Así pasa el río Huerva por la Romareda. pic.twitter.com/IZOapqQaTY — 💙 Eva 💙 (@Eva__Zgz) September 20, 2025

Granizo en Teruel

El aviso de la Aemet por tormentas también ponía en sobre aviso al Bajo Aragón y el Maestrazgo. Algunos municipios turolenses vieron como en cuestión de minutos las calles pasaban a quedar llenas de bolas de granizo ante la fuerte granizada como en Más de las Matas que duró escasos minutos.

Una imagen muy similar la que se encontró en Castellote, el pueblo turolense terminó luciendo una estampa más invernal que de estas fechas de final de verano al tornarse blanco por las bolas de granizo.

Desprendimientos en Huesca

Las lluvias que han caído en varios puntos de Aragón en las últimas horas tampoco han dado truega a la provincia oscense. La fuerza del agua ha causado la caída de un árbol y varios desprendimientos de roca lo que ha obligado a cortar el tráfico entre el kilómetro 5 y 13 de la HU-631 en Fanlo.

Previsión de este domingo y alertas

La previsión de la Aemet para este domingo ha ampliado la alerta amarilla a varios puntos hasta las 23.59. Así, el Bajo Aragón, Cinco Villas y Huesca se encuentran en aviso por posibles lluvias y tormentas. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorolología mantiene la alerta naranja por fuertes lluvias en el Pirineo oscense.

Ante estos avisos, el Gobierno de Aragón mantiene activo en fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil por Fenomenos Meteorológicos. Este lleva activo desde las 12.00 del pasado sábado ante las previsiones de lluvias y tormentas en la Comunidad.

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro intensifican la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores en aquellas áreas donde descarguen los chubascos más intensos.