Un incendio en un centro de menores migrantes obliga a trasladar a parte de los 24 residentes

Las llamas se habrían originado en la primera planta del centro.

Un incendio registrado esta tarde en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) ha obligado a trasladar a parte de los 24 residentes por su seguridad. El fuego se habría originado en una de las estancias de la primera planta.

El centro ubicado en el barrio de Torrero-La Paz solo ha visto afectada la primera planta y a pesar del susto no hay que lamentar daños personales.

Según ha confirmado la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, ante la seguridad de los residentes del centro parte de ellos han sido trasladados a otro dispositivo dentro de la red del IAAS.

Por el momento, no se conoce detallada información sobre el incendio. Ahora es trabajo de la Policía Nacional quien se ha hecho cargo de la investigación para determinar el origen y causa de las llamas.