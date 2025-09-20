Aragón activa en fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil por lluvias y tormentas en toda la comunidad

El Gobierno de Aragón ha activado a las 12.00 de este sábado el Plan Especial de Protección Civil de Fenómenos Meteorológicos Adversos en fase de alerta debido a la previsión de lluvias y tormentas generalizadas en toda la comunidad autónoma.

De hecho, la Aemet ha adelantado todos los avisos por fuertes precipitaciones para las 14.00 de hoy sábado. La previsión es de lluvias y tormentas en Gúdar y Maestrazgo, así como en el Bajo Aragón. La alerta es entre las 14.00 y las 23.59.

También en la provincia de Teruel, el aviso es amarillo por lluvias y tormentas en Albarracín y Jiloca, entre las 14.00 y las 23.59. Para este mismo sábado, y en ese mismo horario, la alerta es naranja en el Pirineo.

Para el domingo 21, la previsión de la Aemet se ciñe a la provincia de Huesca con aviso nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Pirineo y, en la provincia de Zaragoza, el mismo nivel de aviso es para la comarca de Cinco Villas. La previsión de lluvias y tormentas es entre las 00.00 y las 18.00.

Consejos en caso de lluvias y tormentas

Entre los consejos emitidos por el 112 en estas circunstancias, en el caso de estar en casa en un momento de tormentas y lluvias intensas aconsejan informarse de las predicciones, refugiarse, revisar la vivienda y si es necesario limpiar bajantes y canalizaciones.

Además, se aconseja cerrar ventanas para evitar corrientes que puedan atraer rayos, desconectar aparatos eléctricos para que no sean dañados por subidas de tensión, no dejar objetos en el exterior que el viento pueda arrastrar.

En caso de que comience a llover de forma torrencial, desde el 112 tienen muy presente que podrían producirse inundaciones por lo que aconsejan que se tomen medidas para evitarlas.

Asimismo, si la lluvia te pilla en la calle, evitar el uso de bicicletas y motos. En el caso de encontrarse en el campo abierto, evitar permanecer en lo alto de colinas, bajo árboles o zonas bajas de laderas. Muy importante alejarse de los cauces de barrancos, torrentes y puentes.

Si se está circulando con el vehículo no cruzar vados que salvan barrancos u otros tramos de carreteras si están inundándose ya que la fuerza del agua podría arrastrar el vehículo. Así, conducir preferentemente por rutas principales y autopistas. En el caso de tener problemas de visibilidad, se aconseja detenerse en el arcén y señalizar su posición.