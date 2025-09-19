Alegría descarta fallos en las 175 pulseras para proteger a las víctimas de violencia de género de Aragón

"No se ha trasladado ninguna incidencia en Aragón". Así lo ha aclarado Pilar Alegría sobre los fallos presentados por las pulseras que protegen a las mujeres maltratadas. Este hecho se daba a conocer en las últimas horas a través de la Memoria de la Fiscalía por un fallo en el sistema 'Cometa' del ministerio de Igualdad de las pulseras de protección.

Preguntada por ello este viernes en Almudévar, Alegría ha explicado que los problemas detectados se han debido a casos "puntuales" en el aspecto técnico tras la migración de una empresa a otra. Del mismo modo, ha reiterado que se "se solucionaron rápidamente".

La polémica se ha servido ante el conocimiento de estos fallos en las pulseras GPS tras una Memoria de la Fiscalía. Esto podría haber dejado a las mujeres víctimas de violencia de género sin ningún tipo de control sobre el paradero de su agresor como además haber tenido un factor clave en los sobreseimientos o fallos absolutorios.

Ante esto, Alegría ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las 175 mujeres en Aragón que tienen activo la protección vía pulsera: "En todas las unidades del sistema Viogen en todo este tiempo no han detectado ni se les ha confirmado que hubiera la más mínima anomalía".

En esta misma línea, ha manifestado que en otras ocasiones cuando ha habido fallos emitidos por apagones "se ha trabajado de una manera muy inmediata tanto con Policía Nacional como con Guardia Civil":

"Es un escándalo"

Por parte del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se han reunido y han emitido su preocupación ante la dimensión de este hecho en la comunidad aragonesa. Así, desde el Ejecutivo aragonés a través María Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, ha señalado que esto ha generado una "alarma pública".

Del mismo modo, ha denunciado que han tenido noticias de este problema a raíz de la Memoria de la Fiscalía y no por parte del propio ministerio de Igualdad a través de las conferencias sectoriales en conjunto con el resto de comunidades.

"Se han mantenido varias reuniones en Madrid con todas las comunidades autónomas y nunca se nos ha trasladado en absoluto la gravedad de este problema", ha reiterado. A lo que ha añadido: "Tenemos que ser conocedores de estas situaciones para poder ayudar de alguna manera y de dar el mejor servicio a las mujeres víctimas de violencia de género".

Así, ha detallado que carecen de datos ni cuánto tiempo ni meses ha podido perdurar el fallo en las pulseras: "Necesitamos conocer la medida del alcance de lo que ha pasado con los dispositivos 'Cometa'", ha demandado.

Unas palabras que han sido reiteradas por la concejal de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Oros. Así, ha calificado de "escándalo" la situación.

Ante ello, ha exigido información y responsabilidades por parte del ministerio competente: "Tendrán que reforzar la seguridad en el tratamiento de esos datos para empezar y también ver si esas pulseras son efectivas", ha emitido. En el caso de Zaragoza, ha matizado que 78 mujeres están acogidas a este sistema.