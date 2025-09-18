Aragón cierra un verano con "excelentes resultados" en incendios forestales a pesar de las condiciones "desfavorables"

A pesar de las situaciones desoladoras que se registraron en el territorio noroeste de la Península en materia de incendios forestales, Aragón cierra un verano de manera "optimista" y con unos resultados "excelentes" con poco más de 291 hectáreas de superficie forestal quemadas a causa de los incendios.

Así lo han evaluado este jueves tanto el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, acompañado de la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa de Servicio de Gestión, Maribel Ureta. Durante la duración de la campaña de verano desde el 13 de junio al 15 de septiembre se han producido 159 siniestros, 38 de ellos incendios y 121 conatos. De todo ello, 157,65 hectáreas eran de superficie arbolada.

A pesar de los buenos resultados, Oliván ha aclarado que los incendios producidos siguen la media de lo habitual, lo que sí ha matizado es que se sitúa en el ranking como el noveno de la serie histórica con menos incendios, y el séptimo en cuanto a menor superficie forestal quemada.

De esta forma, la directora general ha detallado que la campaña comenzó con una "situación buena" en cuestión de la humedad de los combustibles tras las precipitaciones de la primavera. A lo que ha añadido que cuando se presentaba un empeoramiento de las condiciones las tormentas han mejorado la situación: "Las tormentas que han venido con rayo han venido con agua y no ha dado episodios de simultaneidad".

En profundidad, junio ha presentado un ambiente caluroso, siendo el más cálido de la serie histórica y "normal en precipitaciones". Mientras, julio ha tenido un bagaje estable de las temperaturas acompañado de tormentas. La peor situación se vivió en agosto con la ola de calor más larga y "normalidad" en las precipitaciones.

Este mes vino con una situación excepcional al declarar el riesgo rojo plus por incendios forestales entre el 16 y el 18 de agosto. Ante esto, el consejero de Medio Ambiente ha agradecido a la población "el que entendieran que en esos tres días había que evitar que se produjera una chispa".

De cara a septiembre, la jefa del Servicio ha reiterado que se sigue en campaña y con especial alerta ya que está resultando un "mes muy cálido y extremadamente seco": "Necesitamos volver a tener precipitaciones", ha manifestado.

Sin grandes incendios forestales

A los buenos resultados también destaca que en todo el verano no se han registrado ningún gran incendio forestal (más de 500 hectáreas). Más allá de ello, tampoco se han dado incendios que superen las 50 hectáreas y apenas dos de ellos superan las 40.

De esta forma, el más importante tuvo lugar en Tolva (Huesca) el pasado 3 de julio con 47 hectáreas quemadas por un accidente con una cosechadora. A lo que le sigue el incendio de Berge con 42 hectáreas debido a un rayo el 25 de junio. Ya en menor medida el ocurrido en Daroca con 21 hectáreas afectadas el 11 de agosto.

En cuanto a los grupos de causas, el 41% de los incendios se debió a rayos, principalmente en Teruel (69% de los siniestros en la provincia). Le siguen los accidentes y las negligencias (casi el 33%). De este 33%, 6 de cada 10 siniestros se debió a motores y máquinas (concretamente, el 63%). Así, los incendios registrados suponen un 34% menos que la media histórica de los últimos veinte años.