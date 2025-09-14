La educación y la cultura aragonesa se unen por los niños asesinados en Palestina: “Es una crisis humanitaria”

Profesores y profesionales de la cultura aragonesa, junto a decenas de personas anónimas, han participado este domingo en un simbólico acto en memoria de los más de 18.000 niños asesinados en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás.

Desde las 10.00 y durante 12 horas, los participantes han querido honrar el recuerdo de todas estas víctimas inocentes, leyendo uno a uno el nombre de los más de 18.000 niños que han perdido la vida en Palestina por los ataques de Israel.

El acto está organizado por la ‘Marea Palestina: la educación contra el genocidio’, que busca recordar a los niños y niñas que “ya no van a poder ir a la escuela” en Gaza. “Los gobiernos no están actuando como deberían y la gente nos estamos autoorganizando. En Zaragoza también es necesario que nos movamos para reivindicar la paz”, cuenta Cruz Maorad Videgain, profesora de Secundaria en un instituto de Zaragoza y miembro de esta plataforma.

La primera en participar ha sido Rosa Magallón, primera mujer catedrática de Medicina de Familia de España, que no ha dudado en participar en este acto. “Estamos en una crisis humanitaria de la que la humanidad entera nos hará rendir cuentas. Estamos ante un genocidio y una masacre del pueblo palestino provocado por un gobierno que no entiende de valores”, ha afirmado.

Ante ello, Magallón ha reivindicado que la sociedad civil “se ponga en pie” para que se detenga “este genocidio salvaje”. “Es una masacre sistemática que está produciendo una matanza de niños y niñas que es una auténtica vergüenza”, ha apuntado.

A lo largo del día, está previsto que se acerquen al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza rostros conocidos del mundo de la cultura en Aragón, como el historiador Julián Casanova, la escritora Irene Vallejo, o Paco Paricio, de los Titiriteros de Binéfar, junto a distintos músicos que acompañarán a la lectura de los nombres.