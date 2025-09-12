Se inicia la vendimia en la Denominación de Origen Calatayud, que se adelanta respecto a otros años

La vendimia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Calatayud se ha iniciado esta semana con las variedades blancas más tempranas, fundamentalmente macabeo y garnacha blanca y, de forma sorprendente, con las tintas tempranillo y syrah.

La cosecha de estas últimas variedades se ha adelantado este año un par de semanas al presentar su punto de maduración óptimo", comenta el secretario de la DOP. Calatayud, Javier Lázaro.

En este sentido, la presidenta de la DOP. Calatayud, Almudena Anadón, destaca que “este es uno de los años que más pronto se ha empezado a vendimiar; hay que tener en cuenta que a finales de agosto y a principios de septiembre hizo bastante calor, lo que aceleró la maduración de las variedades blancas y de las tintas tempranillo y syrah".

Todo apunta a que este año la calidad de los vinos de la DOP. Calatayud "va a ser excepcional", destaca la presidenta, a pesar de la falta de agua en los últimos meses del ciclo vegetativo y de que ha habido varias tormentas con pedrisco que han afectado a algunos municipios.

"La previsión inicial que teníamos era de una añada en la que podíamos llegar a los nueve o diez millones de kilos de uva, aunque hemos tenido que ajustar estos datos por la falta de lluvia y las tormentas; la previsión es que recojamos alrededor de seis, como el año pasado; eso sí, de una calidad excepcional", ha explicado Javier Lázaro.

En este sentido, los viñedos de la DOP. Calatayud apenas se han visto afectados por el mildiu de la uva, una enfermedad que ha estado muy presente en otras zonas vitivinícolas, "por lo que el fruto presenta un estado sanitario muy bueno".

Tras la cosecha de las variedades tintas syrah y tempranillo, y de las blancas, que apenas suponen un 8% del total del viñedo en la DOP. Calatayud, durante el mes de octubre llegará el momento de la vendimia de la garnacha tinta. Esta es la principal variedad de la denominación de origen, que representa más del 70% de la producción.