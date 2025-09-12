AEMET alerta por lluvias y tormentas en estas zonas de Aragón: hasta 20 litros con posible granizo

AEMET alerta por lluvias y tormentas en estas zonas de Aragón E.E / Meteored

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una nueva alerta en Aragón y en sus zonas limítrofes debido a la previsión de un episodio que prevé dejar lluvias intensas con posibilidad de tormentas.

La situación afecta a gran parte del sureste de la comunidad, donde se esperan precipitaciones significativas acompañadas de un posible aparato eléctrico.

El aviso se centra especialmente en la provincia de Teruel, donde comarcas como Gúdar-Maestrazgo o el Bajo Aragón deberán estar atentas a la evolución meteorológica de la tarde. En estas áreas, la intensidad de las precipitaciones podría alcanzar valores notables en cortos periodos de tiempo, lo que eleva el riesgo.

Además, la inestabilidad no se limitará únicamente a este viernes. Durante la noche y la mañana del sábado será el turno del Pirineo aragonés, que también permanecerá bajo alerta amarilla por acumulaciones similares de agua.

Tramos horarios y posibles pueblos afectados

Según los datos de la AEMET, el episodio más relevante comenzará este viernes 12 de septiembre a partir de las 14:00 y se prolongará hasta las 20:00 en el sur de Aragón y el interior norte de Castellón.

En esa franja horaria podrían registrarse precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo 60 minutos. Los pueblos que pueden ser afectados son la zona de Alcañiz, Montalbán, Mora de Rubielos y Morella.

Tiempo en el Pirineo

En el caso del Pirineo, el nuevo aviso abarcará desde la pasada medianoche hasta el mediodía del sábado 13 de septiembre. Las condiciones previstas son similares, con precipitaciones intensas en poco tiempo y riesgo de tormenta.

Este fenómeno es especialmente sensible en áreas de alta montaña, donde la orografía favorece la formación de tormentas muy localizadas pero intensas.

Tiempo en Zaragoza Capital

En cuanto a la capital aragonesa, Zaragoza se mantendrá más al margen de las lluvias. Para este viernes, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 19 grados.

De cara al fin de semana, el sábado se prevé una jornada gris con máximas de 27 grados, mientras que el domingo volverá el sol con valores cercanos a los 29 de máxima.

Este tipo de episodios son totalmente habituales en el comienzo de otoño, pero aun así se recomienda estar al tanto de las actualizaciones meteorológicas.