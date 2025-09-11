La DGA saca pecho de la respuesta a las emergencias: “Nos podemos sentir orgullosos, gobierne quien gobierne”

La respuesta ante las emergencias sufridas este pasado verano en la Comunidad ha centrado el primer cara a cara del curso político entre Gobierno y oposición. El responsable de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha sacado pecho de las soluciones de los equipos a lo largo de la historia, "gobierne quien gobierne".

Ya en materia, PSOE y Gobierno han mostrado buena sintonía en llegar a un acuerdo a futuro para mejorar un sistema de emergencias del que “nos podemos sentir orgullosos”, con un nuevo consorcio de bomberos, una denominada agencia de emergencias que incluya al 061, bomberos y psicólogos, o una mejora de las alertas meteorológicas ya que, dice, la Aemet está “desmantelada”.

Además, Bermúdez de Castro ha avanzado que ya cuentan con una propuesta de convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica para actuar y limpiar en los cauces más peligrosos de la Comunidad. “Hay leyes en este país. Algunos, cuando estaban en el gobierno, cumplían todas las leyes, y ahora pretenden que no las cumplamos. Estamos a disposición de llegar a acuerdos cuando quieran”, ha apuntado.

Reproches de la oposición

El PSOE pidió la comparecencia del presidente, Jorge Azcón, para tratar la respuesta a las emergencias sufridas en la Comunidad en los últimos meses, pero finalmente ha decidido delegar en el consejero Bermúdez de Castro, lo que ha provocado cierto revuelo entre los principales partidos de la oposición.

Para el portavoz socialista, Fernando Sabés, esta ausencia muestra una “frivolidad absoluta” de un presidente “que estaba a otras cosas” durante el verano. “Es más importante irse de fiesta y de boda que volverse cuando le necesitan en Aragón. La ausencia de hoy demuestra que tenemos un presidente que no está, que está a otra cosa, que está en brindis y festivales”, ha señalado.

En este sentido, Sabés ha reprochado la ausencia del presidente en dos de las tormentas que sufrió el territorio aragonés durante el verano, en la comarca de Belchite y en la Ribera Alta del Ebro.

“Afortunadamente, tenemos unos excelentes servicios de emergencias, con un personal extraordinario que depende de la Comunidad, diputaciones y ayuntamientos, y un excelente servicio como la UME, que actúa inmediatamente. En Azuara no, porque tardaron 3 días en solicitarlo después de recibir abucheos de los vecinos”, ha señalado.

En la misma línea se ha posicionado -incluso antes de su turno de palabra- el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, quien ha definido a Azcón como “el Harry Houdini” de la política aragonesa. “Tienes que venir a comparecer. ¿Qué es esto de avisar a las nueve de la noche que no va a venir? Aquí reside la soberanía popular. Todos los consejeros deben responder a la Cámara, y más él, que es el presidente”, ha expuesto en rueda de prensa.

Mientras, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha aludido a los comentarios acerca de la “calidad democrática” en el Parlamento. “Cuando se le pierde el respeto al Parlamento y el máximo responsable político hace desacato al mandato de las Cortes, demostrando desprecio o cobardía, se degrada la calidad democrática”, ha afirmado.

La respuesta del PP

Ante ello, el responsable de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha sacado la cara por el presidente, recordando que en la Cámara “siempre históricamente” ha habido delegaciones de comparecencias. “El señor Iglesias no compareció en 53 ocasiones, y está en su derecho. Rudi lo hizo en 28 ocasiones. Es cierto que Lambán sólo en 3”, ha citado.

Un argumento que ha sido seguido por el portavoz popular, Fernando Ledesma. "El señor Azcón ha comparecido en 23 ocasiones ante el Pleno. Lambán lo hizo 17 veces en su primera mitad, y eso que hubo una pandemia. Azcón es el presidente que más ha comparecido en estas Cortes", ha defendido.