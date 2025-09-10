Francho Aso, jefe del operativo aragonés en los incendios de Castilla y León: “Que te reciba el Rey es una satisfacción”

No ha sido un verano fácil en varias comunidades. Regiones como Galicia, Castilla y León o Extremadura han sufrido en las últimas semanas la crueldad de unos trágicos incendios forestales que han arrasado centenares de miles de hectáreas, obligando a activar a cuerpos de bomberos de todo el país para ayudar en la extinción de los fuegos.

Tal ha sido el nivel de implicación de los bomberos forestales que el Rey Felipe VI ha querido reconocerles y agradecerles personalmente su labor durante el verano. El jefe del Estado recibía este martes a una representación del personal involucrado en el dispositivo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto, mostrando así el aprecio de la ciudadanía.

En esta audiencia en Palacio de Zarzuela han participado dos aragoneses, en representación del operativo de INFOAR, que desplegó cuatro convoyes con 32 personas en cada uno. Son Francho Aso, jefe de sección de Incendios Forestales de Huesca, y Teodoro Pradas, director de la brigada helitransportada de Blancos del Coscojar (Teruel).

Para Francho Aso, haber sido recibidos por el Rey supone una “múltiple satisfacción”, que refleja el agradecimiento a todo el operativo de incendios forestales de Aragón. “Es una satisfacción poder representar a todo el dispositivo y haber colaborado a extinguir los incendios forestales que ha habido este verano en España”, ha subrayado.

Durante el tiempo que estuvieron reunidos, Felipe VI transmitió las inquietudes que tenía sobre los operativos de extinción de incendios, así como el reconocimiento y agradecimiento a los profesionales que trabajaron en apagar esos fuegos. “Fueron días duros, con un desgaste físico y psicológico, pero todo el personal está muy satisfecho de haber podido colaborar y ayudar en incendios de otras comunidades”, señala Aso.

Tanto Francho como Pradas estuvieron al frente del equipo aragonés que se desplazó a Castilla y León. En su caso, dada la experiencia que tenían en Huesca, fueron destinados a zonas con orografía compleja, pero con cierta similitud a la que habitualmente trabajan en Aragón. “Esto es un trabajo en equipo, y cada uno ocupa una pieza de un puzle. Nosotros hemos actuado con trabajos de ataque directo o fuego técnico por la intensidad de las llamas”, cuenta Aso.

Galicia, Castilla y León y Extremadura son las regiones que más se han visto sacudidas este verano por los incendios forestales, tanto por número como por lo “devastadores” que han sido. Esto dificulta prever causas, con factores tan impredecibles como la meteorología o las lluvias, si bien realizar actuaciones de prevención, gestión forestal, crear redes de distribución de agua o campañas de divulgación pueden ayudar a combatir la expansión de las llamas.

Esa es la labor que se ha hecho en Aragón y que ha sido clave para vivir un verano sin grandes incendios. Por segundo año consecutivo, el operativo forestal trabaja los 12 meses, lo que permite afrontar las tareas de prevención y las de extinción. “Todos son profesionales del ámbito forestal, y eso permite activar la prevención de incendios. El conocimiento del medio es un plus para poder trabajar”, incide Aso.