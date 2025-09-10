Azcón lleva al juzgado a Toni Albà por sus tuits tras la muerte de Lambán: “Es un mensaje ofensivo y denigratorio”

El Gobierno de Aragón presentará una denuncia ante el Juzgado competente por el mensaje que publicó el actor Toni Albà en la red social “X” sobre el expresidente Javier Lambán tras su fallecimiento.

Los hechos denunciados se produjeron el pasado 15 de agosto, cuando Toni Albà, a través de su cuenta @tonialba, contestó a otra publicación del medio de comunicación 'El Nacional' que comunicaba el fallecimiento de Javier Lambán.

En su respuesta, Albà aseguraba: “No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”. El Gobierno de Aragón considera este mensaje ofensivo y denigratorio hacia la figura del expresidente y la propia institución del Gobierno aragonés, que Javier Lambán representaba.

Antes, el Gobierno de Azcón ya había trasladado a la Fiscalía la publicación en la red social X del actor Toni Albà para que investigue un presunto delito de injurias e incitación al odio contra el expresidente Lambán.

Tras esta denuncia ante la Fiscalía, Albà lo tildó como un acto de "prevaricación". "Publiqué el tuit y puedo alegrarme de lo que me dé la gana según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos", aseguró en una entrevista en el programa 'Aquí Catalunya' de SER Cataluña.