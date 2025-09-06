Imágenes del examen en la Universidad San Jorge, este sábado.

Más de 27.000 aspirantes se examinan en Zaragoza para conseguir una de las 3.118 plazas de la Guardia Civil

La Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego acoge este sábado, 6 de septiembre, el inicio del proceso selectivo.

La Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego en Zaragoza acoge este sábado, 6 de septiembre, el inicio del proceso selectivo para cubrir 3.118 plazas de ingreso en la Guardia Civil. Más de 27.000 opositores se enfrentan a la primera fase del concurso-oposición, un examen escrito que incluye pruebas de conocimientos generales, ortografía, gramática, inglés y psicotécnicos.

Los candidatos que superen esta etapa continuarán con las siguientes pruebas: ejercicios físicos, entrevista personal y un reconocimiento médico. Si completan con éxito todo el proceso, se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) o al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid) a finales de octubre.

Novedades

La oposición de este año presenta varias particularidades. Por un lado, el examen se ha celebrado con casi un mes de antelación respecto a la fecha habitual de finales de septiembre o principios de octubre, lo que ha reducido el tiempo de preparación de los aspirantes y de las academias.

Otra novedad es que la convocatoria pasa de celebrarse en dos días a concentrarse en una sola jornada, una medida adoptada para evitar polémicas sobre la imparcialidad tras la suspensión del examen del año pasado debido a la filtración de una de las pruebas.

El proceso de acceso a la Guardia Civil exige un alto nivel de preparación. Los opositores deben estudiar un temario de 25 temas, compaginarlo con el entrenamiento de las pruebas físicas y superar los psicotécnicos. Academias especializadas como Avanza, en Zaragoza, trabajan durante meses con cientos de alumnos en sesiones que combinan teoría y práctica, con rutinas de estudio que suelen requerir entre cinco y seis horas diarias.

Además, antes del examen escrito se aplica un baremo de méritos, que valora aspectos como la formación académica, los idiomas o los permisos de conducción, lo que puede marcar la diferencia en el resultado final.

Tras la jornada de este sábado, el proceso continuará durante septiembre y octubre con las fases físicas y personales. Según el calendario oficial, los opositores que logren superar todas las pruebas iniciarán su formación en las academias de la Guardia Civil el 27 de octubre de 2025.