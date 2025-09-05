Tellado (PP) tilda de “bochorno” la presencia del fiscal general en el acto del Año Judicial: “Solo pasa en la España de Sánchez”

“Es un bochorno y una afrenta para la democracia española”. Así ha definido el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, la presencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura del Año Judicial, al que ha asistido junto al Rey y el ministro Félix Bolaños, pero sin el líder popular Alberto Núñez Feijóo.

Tellado ha clausurado la Escuela de Verano Antonio Torres del PP en Tarazona (Zaragoza), desde donde ha definido a García Ortiz como un “comisario político” que “ha hundido el prestigio” de una institución “fundamental” para un país.

“El único lugar donde debe sentarse es en el Tribunal Supremo, no en la mesa presidencial, insultando a toda la judicatura y poniendo la separación de poderes en entredicho. La única buena noticia es que posiblemente sea su último acto de apertura de año judicial que presida”, ha asegurado Tellado.

Para el número 2 del PP nacional, esto solo puede ocurrir “en la España de Pedro Sánchez”, que tiene, dice, a un fiscal que, en lugar de “perseguir delitos”, se dedica a “destruir pruebas” para “salvar su pescuezo y el de Sánchez”. “No puede abrir el año judicial alguien que está a punto de ver como le abren un juicio”, ha aseverado.

A juicio de Tellado, Sánchez “ha podrido todo”, enumerando desde el CIS y RTVE hasta el Tribunal Constitucional o Telefónica. “Es una carcoma para la democracia de este país. Sánchez ha invadido todas las empresas públicas, por no hablar de otros enchufes, colocando a sobrinas de ministros con sueldos públicos”, ha insistido.

Desde el PP creen que este es el ejemplo de un Gobierno “en total decadencia”, con un presidente “desnortado, desesperado” y “acorralado por la justicia”. “No hay proyecto alguno más allá de mantenerse en el poder de la forma que sea”, ha incidido.

Ante todo ello, Tellado erige al PP como el único partido capaz de abordar un “gran rescate democrático” al país. “El PP va a cumplir con su responsabilidad. Volverá la independencia a las instituciones democráticas del país, el respeto a la separación de poderes y el principio de igualdad entre españoles. Volverá la decencia a la vida política”, ha señalado desde Tarazona.

Azcón: “Se han creído que los aragoneses somos idiotas”

Esta Escuela de Verano Antonio Torres también ha sido clausurada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha rechazado el proyecto de condonación de deuda por considerar que “responde únicamente al interés de Sánchez y el Gobierno”.

Azcón ha insistido en que ese dinero no desaparece, y que “nos quieren hacer pagar a pachas” la deuda “desbocada” de otra comunidad “por interés de Sánchez”. “Se han creído que los aragoneses somos idiotas y no nos vamos a enterar de que nos quieren hacer pagar el precio de que Sánchez siga gobernando en este país, y no lo vamos a permitir”, ha expuesto.

El presidente del PP-Aragón también ha lamentado el “giro” del PSOE regional, que “ha dejado de defender a Aragón” para “defender el sillón” de su secretaria general en el Consejo de Ministros. “Una secretaria general que lee los argumentarios que le preparan y que fue capaz de comparar las ayudas al funcionamiento para Teruel con una financiación privilegiada para Cataluña, algo que no ha rectificado y por lo que todavía no ha pedido perdón”, ha añadido.